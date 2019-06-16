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新・鮮貨／紅底鞋旅行記憶是彩色的　秋冬新鞋的主人根本是「月野兔」

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▲「紅底鞋」2019秋冬系列，竟然有疑似「月光仙子」的高跟鞋，雖然不是真的以《美少女戰士》為靈感設計而成，但整體設計時尚又可愛啊！（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

有「紅底鞋」之稱的法國精品鞋履Christian Louboutin在台發表2019秋冬系列，熱愛「環遊世界」的設計師以旅行當作本季靈感，從熱情的葡萄牙、壯麗的喜馬拉雅山到時尚之都米蘭，都是他的靈感來源。

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲熱愛旅行的設計師，2019秋冬一口氣到了葡萄牙、米蘭、巴黎，遊歷世界，將旅行記憶縮小到鞋面上。（圖／品牌提供）

歡樂的童年遊樂園記憶、巴黎夜總會的派對氛圍，豐富鞋履設計的畫面感，「彩虹」更是遊樂園歡樂氛圍的回憶色調，以此延伸到鞋跟上的彩色泡泡，兩雙如同《美少女戰士》風格的高跟涼鞋，更是此回驚喜之作，立體澎澎的蝴蝶結、麂皮材質的桃心，勾勒出讓人驚喜的設計，時尚又可愛。

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲彩虹是童年遊樂園記憶的專屬色調；派對中閃爍的舞池光芒，都讓本季鞋履增色。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

從各地旅行回到設計工作室，Christian Louboutin把自己童年照片也放上靈感簿，其中一款印花上有各個時期的照片，從嬰兒到少年時期通通有，鞋面就是他的「成長相本」，超酷的概念也彷彿千禧年時流行的拍貼相冊，是饒富興味的設計。

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲旅行結束後回到工作室，設計師將童年照片全放在鞋子上，把「相本」印出來，隨時隨地回憶美好。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

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在配件上，經典的Paloma以軟包材質出現，尺寸縮小、重量減輕，更易上手；已成為衣帽間必備單品的腰包，則是本季男女配件重點之一，Christian Louboutin用硬挺的包身輪廓詮釋。

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼Christian Louboutin紅底鞋2019秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲經典的Paloma包款尺寸變小、包身變輕，更易上手；腰包則是不分男女的大勢包款。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

關鍵字：

紅底鞋, Christian Louboutin, 腰包, 美少女戰士, 彩虹, FW19, 2019秋冬
fashion.net

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