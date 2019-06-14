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新・鮮貨／南韓潮牌ADER攜手法國狐狸牌　「藍色小狐狸」超可愛必收！

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▲南韓潮牌ADER攜手法國狐狸牌MAISON KITSUNÉ，二度打造聯名系列。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

複合式精品ARTIFACTS今年（2019）在台舉辦「ADERＸMAISON KITSUNÉ」聯名系列發表會，此次是獨家引進台灣，雖初登台卻已是該聯名第二次合作。2018年南韓潮牌ADER與法國狐狸牌MAISON KITSUNÉ首度合作，讓在南韓火紅的兩個品牌強強聯手吸金。

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲ADER是南韓當紅潮牌、MAISON KITSUNÉ是GD很愛的法國品牌，以小狐狸為識別標誌。（圖／ARTIFACTS提供，以下同）

法國品牌MAISON KITSUNÉ以可愛的狐狸走天下，過去南韓「時尚大神」權志龍（G-Drogon，GD）就是粉絲，有多厲害不言而喻！2019秋冬以「The Blue Fox Family」（藍色狐狸家族）為主題，結合ADER的藍色幾何Logo方塊與狐狸，勾勒出極簡卻有可愛細節的55件時裝與配件單品。

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲玩偶（NT$4,480元）、徽章（NT$1,480元）。

法國攝影師Alcibiade Cohen拍攝的形象照，將藍色狐狸家族塑造成一個中了巫術的家庭，必須找到藍色圓球才能回家，畫面詭譎奇異，一家族穿上運動風格的狐狸T-Shirt與衛衣，小女孩也穿著寬大上衣踩在沙地上，用奇妙的表情看向鏡頭。

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲攝影師Alcibiade Cohen拍攝的形象照，成功營造詭譎氣氛。

ADERＸMAISON KITSUNÉ聯名系列價格介於新台幣220元～1萬5,980元，最易入手的為狐狸貼紙，2,000元有找能入手別針、襪子，5,000元有找則能入手帽款；托特袋、短袖上衣約6,000元有找；襯衫、毛衣、牛仔褲、外套則要破萬元。

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲該聯名系列共有55款單品。

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ARTIFACTS在敦南旗艦店販售全系列商品，店外就放置了藍色圓球，要讓狐狸們找到回家的路，網美們走過路過也能在圓球前擺出瘋狂的奇異肢體拍照，加入成為狐狸家族的一員。

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲▼ADERＸMAISON KItsune 2019秋冬系列。（圖／ARTIFACTS提供）

▲藍色巨型圓球裝置藝術，是總部設計呼應形象照主題的裝置。

關鍵字：

ARTIFACTS, ADER, MAISON KITSUNE, MAISON KITSUNÉ, Alcibiade Cohen, 聯名, 限量, 狐狸牌, FW19, 2019秋冬, 男裝, 女裝, 配件
fashion.net

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