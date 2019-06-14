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Dappei／掌握3種色調搭配！女孩也可以穿出「鹽系」感

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▲別再只管鹽系男孩了，三種基本色調的搭配讓你搖身一變「鹽系女孩」。（圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

最近這幾年完全是「鹽系」當道的時間，所謂的鹽系女孩就是給人一種清晰的簡單卻又不平凡的感覺，擁有自己的獨特味道。通常代表色系以最簡單的淺色與白色為主調，運用和其他色的搭配不會太過搶眼，給人非常清新的感覺。這次就學3種主要色調，打造出不同的「鹽系」感～

海洋色調鹽系

以給人第一眼清晰的「藍天白雲」作為概念出發，選用白色系單品與藍色調來做搭配，不過要注意的是，藍色單品會盡量避免比較重感的牛仔丹寧，以免看起來過多的沈重感，雪紡或是棉麻的裙裝單品都很適合，如果平時不習慣純白上衣搭配的女孩，建議也可以選用條紋上衣來穿搭。

▲別再只管鹽系男孩了，三種基本色調的搭配讓你搖身一變「鹽系女孩」。（圖／Dappei提供）

▲別再只管鹽系男孩了，三種基本色調的搭配讓你搖身一變「鹽系女孩」。（圖／Dappei提供）

▲別再只管鹽系男孩了，三種基本色調的搭配讓你搖身一變「鹽系女孩」。（圖／Dappei提供）

大地色調鹽系

除了海洋感以外，大地色、奶茶色也絕對是鹽系女孩的必備基本款！一樣用白色為基底色，和奶茶、杏色、卡其這些色調來做調和，當純白的單品加上一點淺色調的顏色會看起來更溫柔，不會看起來太過突出，特別是運用在寬褲的搭配會更加合適。

▲別再只管鹽系男孩了，三種基本色調的搭配讓你搖身一變「鹽系女孩」。（圖／Dappei提供）

▲別再只管鹽系男孩了，三種基本色調的搭配讓你搖身一變「鹽系女孩」。（圖／Dappei提供）

▲別再只管鹽系男孩了，三種基本色調的搭配讓你搖身一變「鹽系女孩」。（圖／Dappei提供）

碎花鹽系

最後一個是以碎花搭配白色上衣作為代表，本來讓人感覺很韓系的碎花裙，選用襯衫的層次搭配，或是選擇比較淺色調的底色來和白色單品搭配，也能營造出有點小空靈無害的感覺，打造出自己的鹽系味。

▲別再只管鹽系男孩了，三種基本色調的搭配讓你搖身一變「鹽系女孩」。（圖／Dappei提供）

▲別再只管鹽系男孩了，三種基本色調的搭配讓你搖身一變「鹽系女孩」。（圖／Dappei提供）

▲別再只管鹽系男孩了，三種基本色調的搭配讓你搖身一變「鹽系女孩」。（圖／Dappei提供）

Dappei 結語：

誰說只有「鹽系男孩」，把這3種最簡單的色調學起來，妳也可以穿出自己的一套鹽系味道。

文字編輯：GIN_GER

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 日系, 韓系, 鹽系, 色調, 配色
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