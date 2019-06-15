2019全球奢侈品牌TOP 10出爐！LV靠這一咖拿下榜首、香奈兒緊追在後

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每年都會有許多市場調查公司發佈一些排行榜，像是最賺錢的品牌、最有價值的品牌等，然而全球最大的傳播集團WPP以及全球領先調查機構Kantar，就在最近公佈了「BrandZ全球奢侈品牌Top 10」，其中包括了LV（Louis Vuitton）、Gucci等國際精品，而完整的排名下面帶各位介紹。

▲榜單中包含LV、Gucci等國際精品。（圖／翻攝自IG@louisvuitton、@gucci）

首先，排名第1的國際精品LV，在新任創意總監Virgil Abloh帶領下，以年成長率15％，成功以美金472億元（約台幣1兆4千億元）的品牌價值拿下榜首，緊追在後的則是今年與饒舌歌手菲董（Pharrell Williams）合作的香奈兒（Chanel），其品牌價值為美金370億元（約台幣1兆1千億元）；排在第3名的愛馬仕（Hermès），雖然不像LV、香奈兒有販售聯名系列，但是價值仍然高達美金310億元（約台幣9,300億元）。

▲LV拿下榜首的一大關鍵便是皮革商品。（圖／翻攝自IG@louisvuitton）

▲香奈兒與菲董合作的聯名系列，也為品牌帶來話題。（圖／翻攝自IG@chanelofficial）

▲愛馬仕貴為法國精品中的帝王，擁有一票死忠粉絲。（圖／翻攝自IG@hermes）

另外，位列第8、第9名的Dior與聖羅蘭（Saint Laurent），則是擁有超高的年成長率，分別為29％與45％。其他有進榜的品牌，包括Gucci、勞力士（Rolex）、Cartier、Burberry以及Prada，同時，BrandZ也表示：「奢侈品牌是2019年所有榜單中，成長率最高的類別，以29％的年成長率，增加了美金380億元（約台幣1兆1千億元）」，而以下為完整榜單排名。

▲Dior在創意總監Kim Jones加入後，年輕化了不少。（圖／翻攝自Dior）

▲聖羅蘭拿下奢侈品牌中的最高成長率。（圖／翻攝自Saint Laurent）

BrandZ全球奢侈品排Top 10

1.LV：美金472億元（約台幣1兆4千億元）

2.香奈兒：美金370億元（約台幣1兆1千億元）

3.愛馬仕：美金310億元（約台幣9,300億元）

4.Gucci：美金253億元（約台幣7,600億元）

5.勞力士：美金84億元（約台幣2,500億元）

6.Cartier：美金60億元（約台幣1,800億元）

7.Burberry：美金47億元（約台幣1,400億元）

8.Dior：美金47億元（約台幣1,400億元）

9.聖羅蘭：美金36億元（約台幣1,080億元）

10.Prada：美金35億元（約台幣1,050億元）

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