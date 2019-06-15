fb ig video ETtoday search mobile

2019全球奢侈品牌TOP 10出爐！LV靠這一咖拿下榜首、香奈兒緊追在後

> >

編輯／Duke

每年都會有許多市場調查公司發佈一些排行榜，像是最賺錢的品牌、最有價值的品牌等，然而全球最大的傳播集團WPP以及全球領先調查機構Kantar，就在最近公佈了「BrandZ全球奢侈品牌Top 10」，其中包括了LV（Louis Vuitton）、Gucci等國際精品，而完整的排名下面帶各位介紹。

▲2019奢侈品牌Top10。（圖／翻攝自IG@louisvuitton、@chanelofficial、@gucci、@hermes、Dior、Saint Laurent）

▲2019奢侈品牌Top10。（圖／翻攝自IG@louisvuitton、@chanelofficial、@gucci、@hermes、Dior、Saint Laurent）

▲榜單中包含LV、Gucci等國際精品。（圖／翻攝自IG@louisvuitton、@gucci）

首先，排名第1的國際精品LV，在新任創意總監Virgil Abloh帶領下，以年成長率15％，成功以美金472億元（約台幣1兆4千億元）的品牌價值拿下榜首，緊追在後的則是今年與饒舌歌手菲董（Pharrell Williams）合作的香奈兒（Chanel），其品牌價值為美金370億元（約台幣1兆1千億元）；排在第3名的愛馬仕（Hermès），雖然不像LV、香奈兒有販售聯名系列，但是價值仍然高達美金310億元（約台幣9,300億元）。

▲2019奢侈品牌Top10。（圖／翻攝自IG@louisvuitton、@chanelofficial、@gucci、@hermes、Dior、Saint Laurent）

▲LV拿下榜首的一大關鍵便是皮革商品。（圖／翻攝自IG@louisvuitton）

▲2019奢侈品牌Top10。（圖／翻攝自IG@louisvuitton、@chanelofficial、@gucci、@hermes、Dior、Saint Laurent）

▲香奈兒與菲董合作的聯名系列，也為品牌帶來話題。（圖／翻攝自IG@chanelofficial）

▲2019奢侈品牌Top10。（圖／翻攝自IG@louisvuitton、@chanelofficial、@gucci、@hermes、Dior、Saint Laurent）

▲愛馬仕貴為法國精品中的帝王，擁有一票死忠粉絲。（圖／翻攝自IG@hermes）

另外，位列第8、第9名的Dior與聖羅蘭（Saint Laurent），則是擁有超高的年成長率，分別為29％與45％。其他有進榜的品牌，包括Gucci、勞力士（Rolex）、Cartier、Burberry以及Prada，同時，BrandZ也表示：「奢侈品牌是2019年所有榜單中，成長率最高的類別，以29％的年成長率，增加了美金380億元（約台幣1兆1千億元）」，而以下為完整榜單排名。

▲2019奢侈品牌Top10。（圖／翻攝自IG@louisvuitton、@chanelofficial、@gucci、@hermes、Dior、Saint Laurent）

▲Dior在創意總監Kim Jones加入後，年輕化了不少。（圖／翻攝自Dior）

▲2019奢侈品牌Top10。（圖／翻攝自IG@louisvuitton、@chanelofficial、@gucci、@hermes、Dior、Saint Laurent）

▲聖羅蘭拿下奢侈品牌中的最高成長率。（圖／翻攝自Saint Laurent）

BrandZ全球奢侈品排Top 10

1.LV：美金472億元（約台幣1兆4千億元）

2.香奈兒：美金370億元（約台幣1兆1千億元）

3.愛馬仕：美金310億元（約台幣9,300億元）

4.Gucci：美金253億元（約台幣7,600億元）

5.勞力士：美金84億元（約台幣2,500億元）

6.Cartier：美金60億元（約台幣1,800億元）

7.Burberry：美金47億元（約台幣1,400億元）

8.Dior：美金47億元（約台幣1,400億元）

9.聖羅蘭：美金36億元（約台幣1,080億元）

10.Prada：美金35億元（約台幣1,050億元）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

奢侈品牌, 排名, 精品, LV, Gucci, 香奈兒, VirgilAbloh, 愛馬仕, Dior, 聖羅蘭, 勞力士, 價值
fashion.net

熱門文章

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO鬼超多　Chloe首度出國辦秀

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

ET Fashion

推薦閱讀

偷吃高危險星座TOP3　水瓶外遇合理化，第１名讓人猜不著

打趴10瓶化妝水！保養論壇討論度最高「緊緻噴霧」1分鐘變張臉

久坐救星！韓妞瘋「袋鼠跳」，不僅下半身激瘦，連厚背肉都消了

準備開搶！6月最火的小白鞋一次打包　貝克漢同框KK球鞋最時髦 得到另一半卻丟了朋友？注意5點不當「見色忘友」的姊妹 史上最狂！三養推出「Mini三倍辣雞麵」　各大吃播實測：辣到哭 別再嘴硬說不可能！最容易日久生情星座TOP 5 20世紀老房擴建術！像堆樂高般，裝上多個現代立方體 孔劉陪上班　杯緣子開搶預備備 2019下半年「運勢大逆轉」的星座TOP 6　天蠍、牡羊、魔羯翻身變溫拿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面