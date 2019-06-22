fb ig video ETtoday search mobile

小紅書熱議最掃黃的「赤茶豆沙色」5選！肉桂色調更顯齒白、襯膚

> >

比起之前流行的乾燥玫瑰、小紅書上最近更紅的是肉桂玫瑰調的唇彩，也就是「赤茶豆沙色」，比乾燥玫瑰色調更深、更多了一點紅棕感，非常顯白襯膚色，一起看看吧！

▲肉桂玫瑰色。（圖／美人圈）

＃DIOR 癮誘超模染唇露 ＃541，NT＄1,050

DIOR今年推出的新色，一上市馬上被搶翻，絕美的肉桂玫瑰色調，比起乾燥玫瑰更多了一點紅棕感，非常顯白襯膚色。

▲肉桂玫瑰色。（圖／美人圈）

微霧光澤的質地不顯唇紋，也不會讓唇看起來乾癟，淡淡的紅棕光感非常迷人！

▲肉桂玫瑰色。（圖／美人圈）

＃TOM FORD 紅毯閃耀唇膏 ＃4，NT＄1,800

TOM FORD有名的白管，亮澤的質地非常保濕，這支更是透亮的赤茶豆沙色，一擦散發仙女感，非常溫柔小姊姊！

▲肉桂玫瑰色。（圖／美人圈）

＃M.A.C 亮澤唇油 ＃897，約NT＄920

M.A.C這個月在南韓上市的亮澤唇油，雖然是油、但質地更偏水，除了潤澤之外顯色度也很優秀，可以完成今夏會紅的水光唇！這款＃897更是美美的肉桂調，非常修飾暗沉膚色、顯白不挑人！

▲肉桂玫瑰色。（圖／美人圈）

＃ETUDE HOUSE 玩美色計絲絨唇膏 ＃BR403，NT＄420

ETUDE HOUSE之前推出的60色唇彩，這款唇膏絲絨妝感潤澤、不顯唇紋，＃BR403偏成熟感的磚紅色調，非常顯白，也是比較好駕馭的紅棕色唇彩。

▲肉桂玫瑰色。（圖／美人圈）

＃GUCCI 絲緞唇膏 ＃508，預計9月上市

之前釋出消息讓很多美妝粉都激動的GUCCI唇膏，目前台灣暫定9月上市，這支＃508名字就是Diana Amber，比起紅棕色調、更多了一點草莓感，非常潤透清甜，既可以甜美也可以個性，非常好駕馭！

▲肉桂玫瑰色。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@dal_nim_dal_ring、小紅書@Temi酱、@鱿鱼鱿鱼、IG@seul__la、_parkha

【延伸閱讀】

新手化妝必看！超詳細「偽素顏」上妝步驟，妝前保養開始的第一步就超重要！

「無花果奶茶唇彩」超美類似色大集合！直男們終於看得懂的#色號

溫柔感爆表唇膏推薦!見家長、面試一擦立即擁有好印象

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 唇彩, 肉桂色, 玫瑰色, 赤茶豆沙色
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

男生一致公認！最愛女生穿的4樣時尚單品「白襯衫是大絕招」

英國女王93歲生日，路易斯小王子初體驗超活潑、喬治哥哥已厭世

休假追劇、放空都NG！專家：成功人士休假會做這5件事

史上最偉大懶人發明！南韓爆紅「切西瓜神器」2秒取出自動變塊狀 林志玲婚後首曝光選在英王室賽馬場　先看凱特漂亮穿搭 別再催婚了！研究證實：女性「不婚不生」更快樂且長壽 嬌小女生必學！在城市也能穿出時髦渡假感　周末這樣出門就對了 「Earpops」讓AirPods長香菇、香蕉！超逗趣耳機配件100%吸晴 5款年輕女孩適用的眼周保養品！網友狂推「平價版」大眼精粹 「最容易被當備胎」的5個星座！處女嘴硬心軟　摩羯一板一眼竟也上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面