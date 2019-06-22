小紅書熱議最掃黃的「赤茶豆沙色」5選！肉桂色調更顯齒白、襯膚

比起之前流行的乾燥玫瑰、小紅書上最近更紅的是肉桂玫瑰調的唇彩，也就是「赤茶豆沙色」，比乾燥玫瑰色調更深、更多了一點紅棕感，非常顯白襯膚色，一起看看吧！

＃DIOR 癮誘超模染唇露 ＃541，NT＄1,050

DIOR今年推出的新色，一上市馬上被搶翻，絕美的肉桂玫瑰色調，比起乾燥玫瑰更多了一點紅棕感，非常顯白襯膚色。

微霧光澤的質地不顯唇紋，也不會讓唇看起來乾癟，淡淡的紅棕光感非常迷人！

＃TOM FORD 紅毯閃耀唇膏 ＃4，NT＄1,800

TOM FORD有名的白管，亮澤的質地非常保濕，這支更是透亮的赤茶豆沙色，一擦散發仙女感，非常溫柔小姊姊！

＃M.A.C 亮澤唇油 ＃897，約NT＄920

M.A.C這個月在南韓上市的亮澤唇油，雖然是油、但質地更偏水，除了潤澤之外顯色度也很優秀，可以完成今夏會紅的水光唇！這款＃897更是美美的肉桂調，非常修飾暗沉膚色、顯白不挑人！

＃ETUDE HOUSE 玩美色計絲絨唇膏 ＃BR403，NT＄420

ETUDE HOUSE之前推出的60色唇彩，這款唇膏絲絨妝感潤澤、不顯唇紋，＃BR403偏成熟感的磚紅色調，非常顯白，也是比較好駕馭的紅棕色唇彩。

＃GUCCI 絲緞唇膏 ＃508，預計9月上市

之前釋出消息讓很多美妝粉都激動的GUCCI唇膏，目前台灣暫定9月上市，這支＃508名字就是Diana Amber，比起紅棕色調、更多了一點草莓感，非常潤透清甜，既可以甜美也可以個性，非常好駕馭！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@dal_nim_dal_ring、小紅書@Temi酱、@鱿鱼鱿鱼、IG@seul__la、_parkha

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