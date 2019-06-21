天天敷臉真的好嗎？「面膜狂人」范冰冰說話了...

▲久未露面的范冰冰，氣色非常好。（圖／翻攝自范冰冰微博)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

范冰冰被封為「面膜狂人」，她熱愛敷臉已經到了失心瘋程度，20年來早晚各一片，養出她水嫩好膚質。但是天天敷真的可以嗎？她以自身經驗分享給大家，只要注意幾件事情就可以安心敷。

▲小助理手繪范冰冰的日常保養，讓大家解惑。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

她在《小紅書》分享，一直以來有很多人問，那麼「勤敷面膜」真的好嗎？其實敷面膜是促進吸收的有效手段，她源於醫學的「封包療法」，以她的經驗來說，許多人敷面膜會導致肌膚屏障受損的問題，可能來自於敷面膜的流程不當、面膜的品質有問題，可能含有激素或是不良成分，或是你本身屬於容易過敏的肌膚。

▲范冰冰每日敷臉，20年如一日。（圖／翻攝自范冰冰小紅書)

她說在時機允許的情況下，她一天會敷兩片面膜，一片是早晨化妝前20分鐘會敷補水面膜，每天早上敷臉對她而言早已是習慣，不僅能讓臉部狀態迅速變好，也會讓後續化妝變得服貼。

那麼敷臉該敷多久時間呢？根據你肌膚的吸收狀況，通常在20分鐘左右。但她本身代言的海葡萄面膜，就可以敷上30分鐘，因為即使敷了那麼久，面膜紙還是非常水潤且不會變乾。

▲范冰冰自己推出的海葡萄面膜。（圖／翻攝自范冰冰小紅書)

清潔泥狀面膜，她建議敷10分鐘就要卸掉，關於睡眠面膜，也就是大家說的懶人面膜，敷一晚肌膚就會透亮，但是油性或或是特別容易長痘的要注意，因為她可能會使痘痘惡化或是讓肌膚更出油。

也有人問她，敷完面膜後要洗嗎？她則建議要看看臉上的精華是否都被充分吸收，一般來說她都是不洗的，但若是油性肌膚，她建議可以用化妝水將臉部擦拭一次，再做後續的保養。

更有人問，若是白天沒有時間，晚上用兩片面膜可不可以？可以的！她曾一天用過三片面膜，因為有一陣子肌膚特別累，更是過把兩片補水面膜疊在一起用，敷完的肌膚真的發光發亮！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App