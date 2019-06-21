fb ig video ETtoday search mobile

天天敷臉真的好嗎？「面膜狂人」范冰冰說話了...

> >

▲▼范冰冰分享敷臉要注意的幾件事。（圖／翻攝自范冰冰微博、小紅書）

▲久未露面的范冰冰，氣色非常好。（圖／翻攝自范冰冰微博)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

范冰冰被封為「面膜狂人」，她熱愛敷臉已經到了失心瘋程度，20年來早晚各一片，養出她水嫩好膚質。但是天天敷真的可以嗎？她以自身經驗分享給大家，只要注意幾件事情就可以安心敷。

▲▼范冰冰分享敷臉要注意的幾件事。（圖／翻攝自范冰冰微博、小紅書）

▲▼范冰冰分享敷臉要注意的幾件事。（圖／翻攝自范冰冰微博、小紅書）

小助理手繪范冰冰的日常保養，讓大家解惑。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

她在《小紅書》分享，一直以來有很多人問，那麼「勤敷面膜」真的好嗎？其實敷面膜是促進吸收的有效手段，她源於醫學的「封包療法」，以她的經驗來說，許多人敷面膜會導致肌膚屏障受損的問題，可能來自於敷面膜的流程不當、面膜的品質有問題，可能含有激素或是不良成分，或是你本身屬於容易過敏的肌膚。

▲▼范冰冰分享敷臉要注意的幾件事。（圖／翻攝自范冰冰微博、小紅書）

▲范冰冰每日敷臉，20年如一日。（圖／翻攝自范冰冰小紅書)

她說在時機允許的情況下，她一天會敷兩片面膜，一片是早晨化妝前20分鐘會敷補水面膜，每天早上敷臉對她而言早已是習慣，不僅能讓臉部狀態迅速變好，也會讓後續化妝變得服貼。

那麼敷臉該敷多久時間呢？根據你肌膚的吸收狀況，通常在20分鐘左右。但她本身代言的海葡萄面膜，就可以敷上30分鐘，因為即使敷了那麼久，面膜紙還是非常水潤且不會變乾。

▲▼范冰冰分享敷面膜要注意的事。（圖／翻攝自小紅書）

▲范冰冰自己推出的海葡萄面膜。（圖／翻攝自范冰冰小紅書)

清潔泥狀面膜，她建議敷10分鐘就要卸掉，關於睡眠面膜，也就是大家說的懶人面膜，敷一晚肌膚就會透亮，但是油性或或是特別容易長痘的要注意，因為她可能會使痘痘惡化或是讓肌膚更出油。

也有人問她，敷完面膜後要洗嗎？她則建議要看看臉上的精華是否都被充分吸收，一般來說她都是不洗的，但若是油性肌膚，她建議可以用化妝水將臉部擦拭一次，再做後續的保養。

更有人問，若是白天沒有時間，晚上用兩片面膜可不可以？可以的！她曾一天用過三片面膜，因為有一陣子肌膚特別累，更是過把兩片補水面膜疊在一起用，敷完的肌膚真的發光發亮！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

范冰冰, 面膜, 保養
fashion.net

熱門文章

彭于晏穿「大理石紋西裝」　內斂秀時尚質感

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

米蘭男裝周／神盾局長難忘窮小子套Armani的滋味

林志玲戴星星珠寶　洩漏少女心

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

VALENTINOＸUNDERCOVER造潮男　飛碟裝上身

周興哲跑時尚趴未賺先花3萬7　失心瘋購物「怕媽媽發現」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

亮･珠寶／「白雪公主」浴袍搭卡地亞項鍊無違和感　新作鈦晶當主角

ET Fashion

推薦閱讀

孤獨來襲12星座反常行徑　摩羯愛加班、處女刷存在感

愛過他們就會記一輩子的星座Top 3 ！天蠍虐心超深刻

韓妞瘋傳「新娘減肥法」月減8公斤　三餐食譜照著吃瘦很快

范冰冰「素顏」登上南韓時尚雜誌封面　穿越20年前綁「金鎖頭」復出 迪麗熱巴現場照竟像「後製精修照」　完美比例網友喊讚 你可能沒看出來的10位隱藏版肌肉男神！張彬彬、鄧倫、王嘉爾都超有料 迪士尼首座「漫威樂園」2020年開幕　先衝鋼鐵人、蜘蛛人主題設施玩一波 女孩散發自信的小心機　Jo Malone、DIPTYQUE...7款「話題香膏」香氛控必收 史上最小口紅！韓妞瘋搶「膠囊唇膏」尺寸僅45mm包色也值得 「南韓第一美腿」宣美增重10公斤　套緊身洋裝...美胸UP UP、S曲線超魔鬼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面