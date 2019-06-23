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小小兵互動機器人來了！對它說：「Bob」會回你Banana　嗨翻天模式超萌

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▲居家小小兵機器人。（圖／翻攝自Minions官方臉書粉絲團）

▲「小小兵」機器人登場（圖／翻攝自Minions官方臉書粉絲團）

編輯／Ping　圖／翻攝自「TAKARA TOMY」官方網站

超人氣的黃色旋風又來啦～此次日本玩具大廠「TAKARA TOMY」與《小小兵》合作，推出一款「Bello！Minion 機器人」，外型是超討喜的Bob（蘿蔔）喔！不僅可以與它對話，還有超可愛的互動，默默就會被Bob融化～

▲居家小小兵機器人。（圖／翻攝自takaratomy.co.jp）

▲日本玩具大廠「TAKARA TOMY」推出「Bello！Minion 機器人 Bob」。（圖／翻攝自takaratomy.co.jp）

當你對 Bob 說話時，它就會看向你，並且從 24 個設定句字中隨機回覆你，像是「Banana」或是「Kevin？」...等等，不過當你一次說太多話時，Bob 就會被開啟HIGH翻天模式，瘋狂搖頭、大笑跟唱歌。另外你還可以用手指輕拍它的肚子，Bob就會被你逗得Ha Ha大笑，是不是超Q呢。

▲居家小小兵機器人。（圖／翻攝自takaratomy.co.jp）

▲居家小小兵機器人。（圖／翻攝自takaratomy.co.jp）

▲回到家就讓機器人 Bob 療癒各位疲勞的心靈吧～（圖／翻攝自takaratomy.co.jp）

此款「Bello！Minion 機器人」在官方網站上的售價為3,456 日圓（約NT$998），將會於8／3正式開賣！喜歡的朋友們，到時候不要忘記請朋友幫你帶一隻Bob回家喔～

從官方介紹影片裡就可以看到， 機器人Bob到底有多萌，尤其是進入HIGH 翻天模式的時候，看起來真的是亂可愛的。

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關鍵字：

小小兵, 日本, 玩具, 機器人, Bob, 小物, 可愛
fashion.net

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