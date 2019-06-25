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黑白配就是這麼好看！山本耀司攜手愛迪達打造最帥「Y-3」秋冬系列

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編輯／Duke

Adidas與山本耀司（Yohji Yamamoto）合作推出的Y-3系列，自2002年成立以來，雙方的聯手已經邁向第17個年頭，而這也幫助雙方確立了設計方向，使得Y-3系列走出一條屬於自己的路，而近期登場的2019秋冬系列，便使用山本耀司擅長的黑白顯學設計，創造一個具有運動感的系列，一起來看看吧！

▲Y-3 2019秋冬系列。（圖／翻攝自IG@adidasy3、INVINCIBLE、Y-3）

▲山本耀司擅長使用黑白顯學。（圖／翻攝自Y-3）

該系列分別以1970、1980、1990年代打造不同的核心，而這次的設計，皆是以黑、白2色為主調，並配合山本耀司的特殊剪裁、Adidas的3條線設計以及「YOHJI」字樣點綴，讓街頭運動服裝多了分時尚感，除此之外，這次的系列還帶來Y-3 Yuben Mid、Y-3 Yuben Low等多雙鞋款哦！

▲Y-3 2019秋冬系列。（圖／翻攝自IG@adidasy3、INVINCIBLE、Y-3）

▲Y-3 2019秋冬系列。（圖／翻攝自IG@adidasy3、INVINCIBLE、Y-3）

▲多以Adidas的3條線設計與「YOHJI」字樣呈現。（圖／翻攝自Y-3）

▲Y-3 2019秋冬系列。（圖／翻攝自IG@adidasy3、INVINCIBLE、Y-3）

▲Y-3 2019秋冬系列。（圖／翻攝自IG@adidasy3、INVINCIBLE、Y-3）

▲帶來Y-3 Yuben Mid、Y-3 Yuben Low等多雙鞋款。（圖／翻攝自IG@adidasy3）

全新推出的Y-3 2019秋冬系列，其販售品項相當的多，包括了大衣、外套、針織上衣、帽T、運動套裝、T-Shirt、長褲、鞋款、包款以及配件，並預計會分成好幾波發售，目前首波單品已經於6／20在全台Y-3旗艦店、官網以及INVINCIBLE SP發售，售價則是台幣2,800元到台幣20,980元不等。

▲Y-3 2019秋冬系列。（圖／翻攝自IG@adidasy3、INVINCIBLE、Y-3）

▲首波發售的外套，售價為台幣20,980元。（圖／翻攝自INVINCIBLE）

▲Y-3 2019秋冬系列。（圖／翻攝自IG@adidasy3、INVINCIBLE、Y-3）

▲首波最便宜的單品為毛帽，售價為台幣2,800元。（圖／翻攝自INVINCIBLE）

最近，Adidas除了有與Y-3合作推出的鞋款之外，也即將在7／11與7／13，分別販售全反光以及鞋帶反光的美洲限定Yeezy Boost 350 V2「Lundmark」配色，而該鞋款是以淺米色為主調，並配合Primeknit材質與半透明的側邊設計，售價為美金220元（約台幣6,600元），身在美洲的朋友記得要去登記投籤哦！

▲以淺米色為主調的美洲限定「Lundmark」。（圖／翻攝自IG@adidasoriginals）

▲以淺米色為主調的美洲限定「Lundmark」。（圖／翻攝自IG@adidasoriginals）

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關鍵字：

Y-3, Adidas, 山本耀司, 黑白顯學, 街頭, 運動服裝, YeezyBoost, 350V2
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