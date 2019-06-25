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新莊美食超級多！韭菜炸水餃、浮誇草莓蛋糕　早午晚餐、甜點都滿足

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▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

人口多， 新莊美食自然也不會少，左邊一家這個，右邊一家那個，不知道要吃什麼的話，就先來看看這裡都在夯什麼吧！

揪你餐車 JOURNEY FOOD TRUCK
新莊美食

芋頭加上大湖草莓的組合！芋泥相當紮實，香味四溢，並夾著甜中帶酸的奶酪，吃起來相當滑順，很像是布丁的口感，再加上酸酸甜甜的草莓，是個新鮮奇妙的組合，讓人躍躍欲試。

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Donna到處吃提供）

ÇA VA 早安.日安

ÇA VA 早安.日安是新莊美食必吃的高CP值平價早午餐，這家擁有超多創意口味的蛋餅，像是芋香蛋餅裡頭爆滿的芋泥、麻糬，甜鹹的口味非常特別，喜歡芋頭的人快來嘗試看看；另外，豪華總匯三明治裡有滿滿的餡料，包括了小黃瓜、番茄、漢堡、蛋、培根、蝦餅、火腿、生菜，吃完以後絕對飽到不行！

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yumi Chang提供）

吠柴手作餃子
新莊美食

主要是賣牛肉麵跟餃子，而且麵條可以選寬麵、圓麵或是白麵，而麵條QQ的帶有嚼勁，牛肉本身非常軟嫩，湯頭很香濃；水餃每日現包，搭配每日現宰的溫體豬肉與台灣新鮮蔬菜，其中，炸水餃是韭菜口味一份五顆，沾著特製蜂蜜芥末醬，吃起來很特別。

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

眼鏡張滷肉飯

這家的滷肉飯，是將費時熬煮的滷肉澆淋在白飯上，並且滷肉跟醬汁都給的很大方，而雞肉飯則是舖滿一絲一絲的雞肉且混著油蔥，另外，無刺虱目魚湯的魚肉和湯都非常鮮甜美味，讓人一吃就停不下來喔！

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客chenzuzuchenfood提供）

香城燒臘小館

用餐時間一到就會充滿排隊人潮，其外皮微焦的烤鴨、肥中帶瘦的燒肉、肉質鮮嫩的油雞，可單主菜也可雙拼，選擇性極多，無論是肉量還是飯量都給得很豪邁，而且淋上鹹甜醬汁的白飯，讓人一吃就連扒好幾口飯！

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

阿忠牛肉麵

純大骨熬煮原汁原味的湯頭，餐點以牛肉麵為主，分為清燉和紅燒，清燉清甜又清爽、紅燒濃郁不膩口，牛肉入味又有彈性，內用還免費加湯，除此之外，水餃也是相當厲害，內餡菜肉比例剛剛好，一口咬下超多汁，水餃通常下午就賣光，想吃要趁早。

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ashley提供）

老葉牛肉麵
新莊美食

輔大附近最有名的牛肉麵店，非老葉莫屬。最大的特色就是麵自己端、小菜自己切，牛肉麵的湯頭經過12小時熬煮，牛肉帶點筋吃起來QQ的，小碗的就有六塊，麵條是粗白麵條，不會太過軟爛，內用還有提供冬瓜茶喝到飽。

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客KeiKei Wang提供）

鮭鮮人壽司屋

除了菜單以外，每天都會有當日限定的海鮮及日本料理，其中，最必點的就是鮭魚系列，招牌的鮭魚無論是新鮮程度或是好吃程度都令人喜愛，只要是有點飯類的話醋飯都可無限加，另外，塞滿明太子的烤雞翅也是人氣品項，CP值很高喔！

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Abby·艾比?大口大口吃美食提供）

IKEA宜家家居瑞典餐廳
新莊美食

去IKEA除了買東西之外，許多人還常常去吃飯，因為IKEA採自助式點餐、取餐，最後再結帳，有同伴的話建議點餐、找位子分散進行；沙拉、主餐、炸物、湯品、甜點、飲料，最經典耐吃、最多人點的還是瑞典烤肉丸、炸雞翅跟冰淇淋。

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客謝佳馨提供）

詹記麻辣火鍋

許多人心中的第一名麻辣鍋，並且總店在新莊，其中，肉質又嫩又好吃，湯底是單純的辣味湯底，不死鹹不嗆辣，是吃完還想再吃的麻辣鍋，而且鍋底的鴨血豆腐是最多人推薦的，不過，每桌加點的量有限。

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客王珮庭提供）

輔大食品科學系冰淇淋
輔大食科

由輔大食科學生自行製作販售的冰淇淋，是輔大的招牌之一。無論牛奶和巧克力口味都香濃好吃，而且這家不僅受到校內學生的歡迎，還深受校外民眾的喜愛，而每年校慶和食科週都會推出特殊口味，沒有固定口味、限時推出的杯裝冰淇淋，吃得到學生的用心和創意！

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ChiehYu提供）

日月香蛋糕店
日月香

老字號烘焙店，看起來是普通的麵包店，但草莓蛋糕可是夯到不行，尤其是「浮誇草莓蛋糕」上，舖滿了超多的當季草莓 ，而中間夾了一層焦糖布丁，所以吃起來很有層次，不過，只有限定期間才有販售！

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客艾瑪吃喝玩樂提供）

日豐企業社
新莊美食

結合了汽車百貨、咖啡、甜點，還帶點文青氣息的咖啡廳，甜點都是店家每天手工製作，數量有限，另外，戚風蛋糕質地鬆軟，不會很甜，吃起來相當清爽喔！

▲新莊美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Abbie Chiang提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 新莊, 輔大, 吠柴手作餃子, 日月香蛋糕店, 科學系冰淇淋, 詹記, 阿忠牛肉麵
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