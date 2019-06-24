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「月球手拿包」拿著月亮跑趴　陰晴圓缺由你決定

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▲trinus最新產品月球包。（圖／翻攝trinus日本官網）

▲trinus最新產品月球包，獨樹一格。（圖／翻攝trinus日本官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

自古以來月球總是浪漫的，對於亞洲文化而言，月球具有很多傳說與故事的存在，日本trinus最近出現一款「月球包」產品，不但能肩背也可手拿，強調模擬月球表面的精緻做工，且可透過有趣的摺疊設計，呈現出月球的陰晴圓缺，拿著這款包跑趴絕對讓人耳目一新。

▲trinus最新產品月球包。（圖／翻攝trinus日本官網）

▲兩種不同的呈現設計

這款名為PLANETARIO的月球包有2個重點，其一便是以皮質精細呈現出月球上的大小隕石坑，月球表面是經過數十億年的撞擊的呈現，就彷彿是太陽系的另類故事，為展現出精細的花紋，其產品的工匠團隊花了3年進行研究，採用壓花技術來模擬月球表面。

▲trinus最新產品月球包。（圖／翻攝trinus日本官網）

▲為呈現月球表面的精緻感，花3年時間研究。

所以不但是帶來視覺效果，也加強了使用者本人的手感，此外在內部採用黑色皮面，將其往外翻折，圓形滿月的包包便成為「新月」，美麗的弧線讓包款變得更加浪漫，尤其在黑夜的印襯下更能凸顯這樣的效果。

PLANETARIO的月球包直徑約為24公分至32公分，日幣售價35,000元，折合台幣約10,345元，除了手拿包之外，還推出較小的零錢包，折合台幣約3,750元。

▲trinus最新產品月球包。（圖／翻攝trinus日本官網）

▲trinus最新產品月球包。（圖／翻攝trinus日本官網）

▲也推出較小款的零錢包，但零錢包無法折疊。

其手拿包的設計團隊trinus近期以別具巧思的產品著名，包括之前風靡日本的雪色與花色鉛筆，也是由他們設計。

▲trinus最新產品月球包。（圖／翻攝trinus日本官網）

▲trinus最新產品月球包。（圖／翻攝trinus日本官網）

▲花色鉛筆是該團隊近期代表作，從筆上削下的碎片有如花瓣一般。

關鍵字：

月球包, 手拿包, trinus, 設計, PLANETARIO, 配件
fashion.net

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