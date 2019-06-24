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羅志祥敗12萬元的潮牌聯名鼓　徐若瑄想帶3歲兒玩碰軟釘子

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▲▼羅志祥Supreme 。（圖／翻攝羅志祥,周揚青,林俊傑IG）

▲羅志祥秀新歡Pearl與Supreme合作推出的爵士鼓，也同時洩露驚人的Supreme收藏。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

熱愛潮流文化與時尚的羅志祥（小豬），是被國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）認證的美國潮牌Supreme收藏家，近期Supreme與知名樂器品牌Pearl合作推出要價約12萬元的爵士鼓，小豬直接納為收藏，自認：「從三歲就會打鼓的我，這不收藏，太對不起我自己了！」未料引起徐若瑄回應：「可以借我兒子玩一下嗎？他也三歲。」讓小豬求饒「我都捨不得打」。

▲▼羅志祥Supreme 。（圖／翻攝羅志祥,周揚青,林俊傑IG）

▲徐若瑄想帶兒子Dalton玩玩羅志祥的鼓。（圖／翻攝徐若瑄臉書）

小豬公開新歡，連帶身價上百萬元的Supreme彈珠檯、Supreme與LV聯名的行李箱等限量商品都跟著曝光，網友好奇他到底有什麼Supreme沒納入珍藏？他認為收藏與Pearl聯名的鼓是必須的。

▲▼羅志祥Supreme 。（圖／翻攝羅志祥,周揚青,林俊傑IG）

▲▼羅志祥Supreme 。（圖／翻攝羅志祥,周揚青,林俊傑IG）

▲走在潮流尖端的林俊傑（上）沒錯過Supreme與Pearl聯名鼓，小豬女友周揚青也要與Supreme新鮮貨合影。（圖／翻攝jjlin IG、gracechowwwww IG）

搶在小豬po文前，另一位潮流專家林俊傑，已打過此款聯名鼓，他po出專注打鼓的照片，在工作與玩樂間顯得怡然自得；而小豬女友周揚青是專業網紅，每回小豬入手新鮮貨總不忘拍照，之前曾坐在百萬元LV行李箱裡，此次也不例外，當然要有模有樣坐著打鼓拍一張了。

▲▼羅志祥Supreme 。（圖／翻攝羅志祥,周揚青,林俊傑IG）

▲羅志祥夯貨不少，腳上是Yeezy Boost 350 V2「Synth」亞洲限定配色鞋。（圖／翻攝showlo IG）

關鍵字：

羅志祥, 小豬, Supreme, 林俊傑, 周揚青
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