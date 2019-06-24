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陳庭妮喝喜酒不搶新娘風采　俏皮look示範最佳賓客穿搭

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▲▼ 邱馨慧歸寧宴 。（圖／凱渥提供）

▲邱馨慧（右）親自規劃歸寧宴的花藝，背板的魚尾獅點出老公的國籍新加坡。（圖／凱渥提供）

記者陳雅韻／台北報導

凱渥名模邱馨慧6月5日與新加坡鞋料供應商黃先生在新加坡完婚，昨於台北舉辦歸寧宴，圈內姊妹淘王心恬、李曉涵、張家雲（花花）、陳庭妮、林葦茹全到齊祝賀，眾名模們示範賓客參加喜宴的完美穿搭，當中陳庭妮突破婚宴少穿黑色的不成文規定，一身黑色襯衫搭紅色百褶裙，再配像極頭巾的黑底白圓點蝴蝶結帽子，俏皮又搶眼！她分享喝喜酒的穿搭訣竅，「優雅大方且一點點女人味，不會太過花俏，盡量以穿平底鞋為主」。

▲▼ 邱馨慧歸寧宴 。（圖／凱渥提供）

▲陳庭妮（中）戴著波卡圓點蝴蝶結帽子繼俏皮又搶眼。（圖／翻攝李曉涵臉書）

李曉涵與王心恬則好默契選擇柔美的洋裝，李曉涵特別搭配Tiffany HardWear系列三層垂墜式球形18K金耳環，剛柔並濟；王心恬選擇禮服品牌Jasmine Galleria粉藍色洋裝，兩人透露參加喜宴的打扮秘訣，「西方人盡量希望不要沖到新娘的白色，因此常穿粉紅色系洋裝，且不要太裸露」。

▲▼ 邱馨慧歸寧宴 。（圖／凱渥提供）

▲名模花花（左）與李曉涵出席歸寧宴，一位帥氣另一位柔美。（圖／翻攝李曉涵臉書）

名模們有禮貌地將風采都留給新娘邱馨慧，她在歸寧宴上穿Coronation.Lace.Bridal 香檳蕾絲的深V禮服，佩戴價值上百萬元的寶格麗（BVLGARI）FIOREVER系列鑽石戒指及耳環，當最美新娘。她對於婚宴會場布置更講究，喜愛花藝的她親自將宴會場打造成新加坡的植物園，忙到清晨4時才休息，給來自新加坡的老公一個驚喜。

▲▼ 邱馨慧歸寧宴 。（圖／凱渥提供）

▲王心恬穿Jasmine Galleria粉藍洋裝亮相。（圖／翻攝王心恬臉書）

關鍵字：

邱馨慧, 陳庭妮, 李曉涵, 王心恬, 歸寧
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