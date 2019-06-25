fb ig video ETtoday search mobile

準歌后造型史／艾怡良靠斜肩、炫腹秀出優點　小隻女也能稱霸紅毯

> >

▲2018金曲艾怡良。（圖／攝影中心）

▲2018年金曲獎，艾怡良穿Terik Ediz禮服大獲好評。（圖／資料照／攝影中心）

記者林明瑋 / 台北報導

去年（2018）金曲獎，艾怡良以一襲露腰晚裝秀出線條，讓《ET FASHION》邀請的紅毯評審竇騰璜驚豔，被評為第一美，今年金曲獎再臨，不只等著看艾怡良能不能拿下歌后，也期待她的紅毯造型。觀察她平時的穿搭，可以發現雖是152公分的小隻女，但偏好成熟風格，個子和她一樣不高的女孩兒，照樣能穿出霸氣酷味。

▲▼艾怡良新歌演唱會練團。（圖／記者林敬旻攝）

▲艾怡良。（圖／翻攝艾怡良IG）

▲艾怡良常穿斜肩或不對稱設計的服裝，有氣勢又不沉重。（圖／記者林敬旻攝、翻攝艾怡良IG）

勤於運動的艾怡良，身材凹凸有致，腹部也很有線條，如此優點自然值得張揚，因此去年金曲紅毯，她選穿土耳其高級訂製禮服品牌Terik Ediz的禮服，露出腰際加上貼合身形的剪裁，簡單又展現傲人長處，在女明星較勁戰場輕鬆得勝。

Terik Ediz禮服採不對稱設計，她常穿這樣的剪裁，讓整體有份量又不會過於沉重，小隻女最怕在視覺上被服裝壓垮，斜肩是不錯選擇，無論裙裝、褲裝艾怡良都挑戰過，效果同樣成功。

▲艾怡良。（圖／翻攝艾怡良IG）

▲短褲、露出腹部，讓艾怡良展現好身材。（圖／翻攝艾怡良IG）

不是高個兒更要重視比例，短褲當然是好方法，依照理論腿露得多、看起來也長，艾怡良再加碼露腰，又輕盈了些，如果是長褲，她用兩招讓腿部修長，第一是超長寬褲，直接蓋過高跟鞋，瞬間多了幾公分，第二是把褲子捲高到腳踝搭配高跟鞋，露出腳背更有延伸效果。

▲▼艾怡良新專輯過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2019hito流行音樂獎頒獎典禮後臺背板,艾怡良。（圖／記者季相儒攝）

▲及地寬管褲讓腿部比例顯長。（圖／記者李毓康、季相儒攝）

▲艾怡良。（圖／翻攝艾怡良IG）
▲艾怡良（左二）將褲管捲起到腳踝，搭配露出腳背的高跟鞋。（圖／翻攝艾怡良IG）

2019第30屆金曲獎，艾怡良憑著《垂直活著，水平留戀著。》入圍最佳國語女歌手、最佳作曲人獎，這張專輯還入圍了年度專輯、最佳國語專輯、專輯製作人獎，相當風光，至於會不會再蟬聯紅毯最美，讓我們拭目以待吧！

看更多►►準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵

▲艾怡良。（圖／翻攝艾怡良IG）

▲艾怡良身材很有曲線。（圖／翻攝艾怡良IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

準歌后造型史, 艾怡良, 金曲獎, 金曲30, 星光大道, 紅毯
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵

準歌王造型史／李榮浩戴百萬名錶是日常　愛挑戰亮色系服裝

「笑在知道不永久，幸福感覺卻不朽」　《海裡睡人》人生短暫卻能很美麗

夜語慰靈曲《烏牛欄大護法—望天版》：閃靈＆何韻詩譜出台灣歷史 左腳巴斯、右腳胡迪！BAIT X Reebok《玩具總動員4》主題鞋款　看電影必穿 肉肉女必學6招「增肌減脂」！三餐都要蛋白質、運動一小時內進食 大S工作中遭粗麻繩「綑綁」　淡定面對意外展現高冷美貌 新莊美食超級多！韭菜炸水餃、浮誇草莓蛋糕　早午晚餐、甜點都滿足 陳庭妮喝喜酒不搶新娘風采　俏皮look示範最佳賓客穿搭 黑白配就是這麼好看！山本耀司攜手愛迪達打造最帥「Y-3」秋冬系列

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面