「笑在知道不永久，幸福感覺卻不朽」　《海裡睡人》人生短暫卻能很美麗

▲由陳奕迅詮釋的盧凱彤作品《海底睡人》入圍金曲獎最佳歌曲。（圖／環球提供）

編輯／渺渺小姐

在失去當下，有人總會感嘆此情此景如此美好，可惜不長久。

我們悲傷，因為總看著失去。陳奕迅的《海底睡人》告訴我們，珍貴的時刻因短暫，才會感到心滿意足，人事無常，長久的美麗不存在，珍惜短暫美麗的光陰，才會真正延續出幸福。

在聽陳奕迅唱出《海底睡人》之前，你需要先了解這首歌背後的故事，收錄這首歌的「L.O.V.E.」專輯，是陳奕迅與「DUO 陳奕迅世界巡迴演唱會」樂隊班底一起完成的作品，包含歌手盧凱彤、恭碩良、填詞人陳詠謙、作曲家孫偉明、MV導演兼作曲人張傑邦、吉他手兼作曲人蘇德華等的每位成員，都各寫一首曲或填詞。

▲L.O.V.E.專輯集結多位音樂人，包括盧凱彤（左前二）的心血與情感。（圖／環球提供）

《海底睡人》的靈魂人物則是香港歌手盧凱彤，她在充滿擠壓的社會中不肯認輸的做著自己，直到2018年5月劃下句點為止。

這是一首柔軟的歌，「睡人」指的是嗜睡症患者，他們清醒的時間不多，但就是知道光陰有限，每一刻都是滿足。

笑在知道不永久

幸福感覺卻不朽

若能再重來 也不必重來

不 能 更 愛

再多的傷害 不過是傷害

消失於胸懷

▲該歌曲的MV呈現方式也具深意。（圖／翻攝《海底睡人》MV）

面對值得珍惜的時光，怎麼會去糾結一些小事？就像人與人的相遇，大多數在人生中只是分毫片刻，盡量珍惜、盡量豁達，已離去的回憶就留下幸福，再繼續徒增悲傷，只是自己的執迷糾結罷了。

相聚雖然不再有，但還好，我們還有，那些值得回憶的笑容、快樂跟歌。

《海底睡人》

作詞／作曲：盧凱彤 / 孫偉明

天上飛 地上動

與你牽 著手 漫遊

海裡睡 夢裡游

簡單的 笑話已 足夠



笑在知道不永久 幸福感覺卻不朽

若能再重來 也不必重來

不 能 更 愛



歌聲起 汗滑落

與你隨 時走 遠方

舞再跳 情再留

心上掛 千絲和萬縷



笑在知道不永久

幸福感覺卻不朽

若能再重來 也不必重來

不 能 更 愛



你我注定能擁有

彼此付出的溫柔

再多的傷害 不過是傷害

消 失 於 胸懷



悠 然 自 在