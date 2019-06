5大惡習讓你美白無效、變黑又長斑！防曬彩妝品竟然是陷阱

▲大部分亞洲女生都很嚮往透亮又無斑點的白皙肌膚。(圖/翻攝IG@skuukzky,以下同)

記者張毓容/綜合報導

擁有透亮白的肌膚是愛美女性畢生追求的目標,尤其亞洲女性更是有著「一白遮三醜」的觀念,不只要白皙要透亮,還不能有斑點來搗亂,但根據調查,有將近七成的女性都有斑點的困擾。或許你也有疑問,明明有擦防曬,也努力擦美白保養品,為何肌膚還是變黑、長出斑點?其實,生活中有些看似無關緊要的習慣,就是讓你美白無效、斑點直直冒的元兇,以下5點真的要小心!

1.過度清潔

直到現在,有些人對於肌膚保養還是有錯誤觀念,認為皮膚暗沉不透亮,全是因為肌膚不乾淨或都是角質堆積的問題,總覺得多洗幾次臉,或是多做幾次去角質,就能變得更乾淨,也能更亮白。但過於頻繁的洗臉或去角質,會使水分大量流失,也會傷害肌膚,損害皮膚屏障,使肌膚變得脆弱敏感,不僅會使肌膚本身防禦力下降,更容易受到紫外線、污染粒子侵襲,也會使肌膚含水量下降、過於乾燥,皮膚看起來自然就會黯淡無光。



▲現代人大都喜歡喝飲料,而忽略了喝水的重要。

2.水喝太少或都不喝水

肌膚保養,除了從外部勤勞擦保養品養護肌膚,內在的保養調節也很重要,其中很重要的一點就是水分的攝取。每日飲水量太少不僅對身體機能不好,導致各種疾病產生,還會使新陳代謝出問題、加速老化,肌膚變得乾燥,甚至出現色斑的問題。



▲多吃蔬果不僅可促進代謝,還能幫助美肌。

3.只吃肉不吃蔬果

如同我們常聽到的「You are what you eat」你吃進了什麼東西會呈現在你的身體、肌膚上,飲食習慣也會影響肌膚狀況,像是有些人喜歡吃肉,不喜歡蔬菜水果,三餐總是無肉不歡,而忽略了蔬果的攝取。但肉類食物大都不容易消化,多吃蔬菜水果則可以促進新陳代謝,幫助腸胃蠕動,還有助於抑制斑點形成。

4.常熬夜、作息不正常

大家都知道晚上10點到隔天6點,是睡眠的黃金時段,而這段時間其實也是肌膚新陳代謝、吸收力和修復力最好的時刻,且睡覺時,大腦會分泌褪黑激素,幫助身體調整生理時鐘,如果時常熬夜晚睡,不僅會錯過肌膚修復的最佳時間,也會讓肌膚變得暗沉又蠟黃。



▲只依靠彩妝品附帶的防曬係數,小心防曬出現大漏洞。

5.以有防曬係數的彩妝品代替防曬

很多女性都有化妝的習慣,而現在市面上的粉底、妝前乳、蜜粉等底妝類美妝品大部分都帶有防曬係數,有些人認為底妝已經有防曬效果,為避免麻煩或求快速,因而省略防曬品的使用。實際上,很多皮膚科醫生都呼籲,要使防曬效果達到標示的數值,首先使用量的要足夠,但使用底妝時,大部分女生為追求輕透妝感,通常都是會降低粉底的使用量,而使防曬效果大打折扣,因此皮膚科醫師都建議將防曬和底妝品分開使用。

除了盡量避免生活中這些會肌膚變黑、冒斑點的惡習,也別忘了適時地利用美白產品幫助肌膚改善暗沈、蠟黃和斑點問題。

