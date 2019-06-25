容易招來爛桃花的3個星座女！雙魚甜言蜜語就暈船　第一名渣男養成戶

編輯／Amanda 圖／翻攝自pexels

不論是談戀愛或結婚，哪個女人不希望遇到一個愛護自己、疼愛自己，專情又有肩膀的好男人，但好男人不是天天有，每個人多少都會碰過幾個渣男，只能早點認清、快速抽身，學個經驗。偏偏有3個星座女生可說是「渣男專業戶」，遇到壞男人的頻率高居十二星座前段班，尤其巨蟹女的渣男更常是她們自己養出來的。

Top 3：天秤座

天秤女常遇到渣男的問題，其實就出在她們好心腸又愛好浪漫的個性上。只要遇到了心儀的對象，天秤女就會習慣把自己的一切都給他，無條件的對他好，洗衣煮飯不是問題，就算送禮、幫忙跑腿也無怨言，付出再多都不求回報，因此很容易寵壞另一半，就算她們本來遇到的不是渣男，也很有可能被她們寵成一個渣男。





Top 2：雙魚座



個性柔軟又天生多情的雙魚，是十二星座裡最離不開愛情的星座，總是分不清對方到底是好是壞，只要習慣了彼此間的相處模式，就不願意放棄，就算對方的心已不在雙魚女的身上，她們還是會自欺欺人假裝不知道，努力維持，而且她們天生對甜言蜜語沒有抵抗力，好不容易想明白要離開時，只要對方說些好聽的情話，就會讓雙魚女忍不住又陷入其中。

Top 1：巨蟹座



充滿母愛的巨蟹座，在愛情中，鍾愛自己所愛之人，即使對方沒如自己那般用情之深，她們也會欺騙自己，就算周圍的所有朋友都說對方是渣男，她們還是會心甘情願保護著對方，加上喜歡照顧別人和心腸軟的特性，與其說她們容易遇到渣男，更準確來說是巨蟹座女生很容易把另一半寵上天，慣成渣男，但她們依舊會繼續包容對方，可說是專職的「渣男養成戶」。

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