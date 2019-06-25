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這部劇必追！渡邊直美、湯唯主演　約翰傳奇寫主題曲歌頌「神仙水」

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▲SK-II新影集《Pitera™ Masterclass》首波預告。

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供

SK-II創意真的無極限！繼先前一推出就風靡全球造成追劇熱潮的首支美妝微影集#BareSkinChat後，近日又推出全新影集《Pitera™ Masterclass》，延續歡樂有趣的內容風格傳遞更多保養祕技，不僅加入全新大牌卡司：湯唯及約翰傳奇(John Legend)，約翰傳奇更專為青春露譜出Pitera™ 專屬的浪漫主題曲，整個新影集根本是好萊塢大片等級，讓人開始期待下一波追劇樂趣！

▲SK-II新影集找約翰傳奇打造青春露之歌。（圖／品牌提供）

▲SK-II於今年3月推出的首支美妝微影集#BareSkinChat，找來日本搞笑天后渡邊直美和有村架純搞笑探討美肌秘密。

SK-II今年三月推出首支美妝微影集#BareSkinChat，找來「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）和美國名嘴詹姆士戈登 (James Corden )、日本搞笑天后渡邊直美和有村架純的兩大話題組合，以別出心裁的娛樂內容傳遞保養秘技，讓全球網友為之瘋狂，直呼「不看不行！」「天哪真是笑死我了！」「我要一直看下去！」累積線上瀏覽數更超過2億人次，讓許多粉絲也不停敲碗詢問「什麼時候可以看到下一集呢？」

▲SK-II新影集找約翰傳奇打造青春露之歌。（圖／品牌提供）

▲全新微影集《Pitera™ Masterclass》加入全新巨星卡司，找來湯唯和約翰傳奇。

將於2019年6月25日於SK-II YouTube頻道全球首播的全新微影集《Pitera™ Masterclass》，除了讓老班底詹姆士戈登和渡邊直美走出浴室，深入日本中部一家清酒釀造廠，攜手展開尋訪青春露的核心成分－Pitera™ 起源之旅，更找來全新超強卡司SK-II品牌大使湯唯及名副其實的傳奇人物、全方位音樂才子約翰傳奇(John Legend)共同參與，高潮迭起的劇情發展，帶來更多的保養秘技和笑料。 


▲約翰傳奇親自作詞作曲為青春露譜寫的原創單曲 《Oh Pitera™》為《Pitera™ Masterclass》首波主打。

 除了豐富的劇情，電影《La La land》音樂幕後推手約翰傳奇更親自寫詞譜曲，為被譽為「神仙水」的青春露打造出專屬小情歌《Oh Pitera™》，簡單好記的歌詞加上約翰傳奇慵懶輕柔的嗓音，一聽就讓人中毒，聽上個兩三次就能跟著哼出「Oh, Pitera～Oh, Pitera～Oh, Pitera～You’re my miracle water」

▲SK-II新影集找約翰傳奇打造青春露之歌。（圖／品牌提供）

▲SK-II新影集找約翰傳奇打造青春露之歌。（圖／品牌提供）

▲約翰傳奇自彈自唱《Oh Pitera™》和其他3位巨星的互動有著滿滿亮點。

而這也是約翰傳奇首次與SK-II 合作，他也特別分享「我非常享受《Oh Pitera™》的創作過程，也許因為是神仙水的關係，寫這首歌時是當我在家裡時在非常舒服放鬆的環境下譜成的。」而其他3位巨星欣賞約翰傳奇自彈自唱《Oh Pitera™》時的反應也是新影集的一大亮點。

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關鍵字：

SK-II, 青春露, Pitera, 詹姆士戈登, 渡邊直美, 湯唯, 約翰傳奇, 影集, Oh Pitera
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