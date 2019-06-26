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園藝用的澆花器、長筒靴變珠寶　Chaumet還找稻草人助陣

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▲▼ Chaumet,Harry Winston。（圖／公關照）

▲Chaumet花園主題新作充滿驚喜。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶常見的花園主題，在Chaumet的巧思之下，更有趣了！除了時尚迷熟悉的花朵、蜜蜂，首度將園藝世界的日常物件轉化成浪漫珠寶，推出澆花器、防水長筒靴、鏟子、稻草人造型的Les Espiègleries de Chaumet系列胸針，讓人意想不到皇室色彩濃厚的Chaumet，也有幽默的一面。

▲▼ Chaumet,Harry Winston。（圖／公關照）

▲▼ Chaumet,Harry Winston。（圖／公關照）

▲澆花器造型的Pierres d'Eau 紅碧璽胸針（上）951,000元，花鏟造型Terres de Trésors 橘榴石胸針745,000元。

走出花園的花草主題，焦點落在你我熟悉但從沒注意的物件上，Chaumet讓鑲鑽澆花器纏繞著線圈並垂墜著梨形紅碧璽；抑或讓玫瑰金鏟子流洩出鑽石與梨形橘榴石；更有意思的是防水長筒靴造型的胸針，竟發芽長出鑽石花朵，並附小蝸牛、蝴蝶、蜻蜓可一起組合佩戴，或拆下另作胸針或耳環。

▲▼ Chaumet,Harry Winston。（圖／公關照）

▲▼ Chaumet,Harry Winston。（圖／公關照）

▲長筒靴樣式Sonates d Automne胸針的蝸牛、蝴蝶、蜻蜓都可以分開戴（上）1,489,000元，Facéties 18K玫瑰金丹泉石稻草人胸針的雞可以單獨戴1,075,000元。

Chaumet演繹公雞啄稻草人的胸針也令人莞爾，兩件組合均可分別佩戴；而品牌標誌性的系列Attrape-Moi也增加全新蜜蜂胸針，並推出被蜜蜂或麥穗圍繞彩色寶石主石的雞尾酒戒，展現品牌與大自然的深刻連結。

▲▼ Chaumet,Harry Winston。（圖／公關照）

▲▼ Chaumet,Harry Winston。（圖／公關照）

▲Chaumet康乃馨Oeillet 18K白金胸針（上）1,034,000元，Bee My Love 18K玫瑰金紫水晶雞尾酒戒559,000元。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）也有一座Winston Garden，百合、向日葵、蓮花都是靈感來源，各有獨立系列呈現花朵綻放美態，屬於日常易於搭配的設計。以Sunflower系列為例，中央為圓形明亮式車工鑽石，圍繞鑲嵌8顆較小型的鑽石，打造出層次感的向日葵造型珠寶。

▲▼ Chaumet,Harry Winston。（圖／公關照）

▲▼ Chaumet,Harry Winston。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Sunflower珠寶系列鑽石耳環（上）1,500,000元，Lily Cluster 鑽戒271,000元。

關鍵字：

Chaumet, Harry Winston, 海瑞溫斯頓
fashion.net

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