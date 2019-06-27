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鍾承翰戴伯爵錶洩暖爸魂　想對天上父親說「兒子沒讓你失望」

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▲▼PIAGET鍾承翰。（圖／品牌提供,翻攝鍾承翰臉書）

▲鍾承翰戴伯爵Polo S系列精鋼計時腕錶及Possession系列18K白金鑲鑽戒指。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

從時尚圈男模邁向演員之路、由單身變身為人夫與人父，鍾承翰應伯爵（PIAGET）之邀，暢談身分轉換之間的心路歷程，他表示在父親節前夕，最想對天上的爸爸說：「你的兒子沒有讓你失望。」也想對1歲多的兒子翰寶說：「健康長大，做一個溫暖的人。」並想對自己說聲「辛苦了，父親節快樂」，因為肩膀夠硬，才能撐起一個家。

▲▼PIAGET鍾承翰。（圖／品牌提供,翻攝鍾承翰臉書）

▲鍾承翰相當疼愛一歲多的兒子翰寶。（圖／翻攝鍾承翰臉書）

鍾承翰成為父親後，才明白在多數家庭中不擅言詞的父親，其實對孩子的愛與擔憂不比媽媽少，他因此期許自己成為一個敢說愛、感表現的父親，直接讓兒子感受到他的關愛，他很想安排老婆與兒子的環球世界之旅，讓最重要的家人能體驗每個國家的人、事、物。

▲▼PIAGET鍾承翰。（圖／品牌提供,翻攝鍾承翰臉書）

▲斯文look鍾承翰選擇Altiplano Ultimate 910P 18K玫瑰金自動上鍊超薄錶。

暖爸性格讓鍾承翰詮釋起伯爵主打的父親節錶款，更有說服力，他佩戴PIAGET Polo S系列精鋼自動上鍊腕錶、Polo S計時碼錶、Altiplano Ultimate 910P 18K玫瑰金自動上鍊超薄腕錶等3款不同風格腕錶，感受品牌不斷追求突破的精神，如同他不斷在演員路上尋求新的可能。

▲▼PIAGET鍾承翰。（圖／品牌提供,翻攝鍾承翰臉書）

▲鍾承翰戴伯爵Polo S自動腕錶展現招牌陽光笑容。

不管是名模或演員，總予人光鮮亮麗的感覺，但鍾承翰認為是花數倍的努力與堅持才達到的成果，每個當下對他而言都彌足珍貴，例如兒子的成長只有一回、戲劇中的角色也可能只演過一次，讓他格外珍惜分分秒秒。

▲▼PIAGET鍾承翰。（圖／品牌提供,翻攝鍾承翰臉書）

▲鍾承翰是名模出道，穿上GUCCI服裝透露時尚魂還在。（圖／翻攝鍾承翰臉書）

關鍵字：

伯爵, PIAGET, 鍾承翰
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