準歌王造型史／佛系嘻哈少年Leo王愛戴帽 　打造新潮流「宅氣」穿搭

▲Leo王與一般印象中的饒舌歌手很不同，特殊的風格被稱為「佛系」嘻哈人。（圖／金曲獎官方、資料照／記者張一中攝）

編輯／Eve

喜歡聽饒舌的歌迷，絕對都認識近年來很火紅的Leo王，就算平時不關注嘻哈，你可能也聽過他與9m88合唱的另類情歌《陪妳過假日》，從歌曲到MV都散發一種有點慵懶、有點跳tone，有點ㄎㄧㄤ又有點可愛的氛圍，就如同Leo王本身的氣質，一個與我們印象中總是要穿戴很多配件的嘻哈人很不一樣的饒舌歌手。

▲Leo王在與9m88合唱的《陪妳過假日》的裡造型根本就是個人私下穿搭風格。（圖／翻攝youtube）

原先是搖滾樂團「巨大的轟嗚」主唱王之佑，之後發現自己愛上饒舌而轉戰路線變為現在的Leo王，也因為他的歌曲結合了搖滾與嘻哈的元素，歌詞又總是充滿趣味想像與過往生活經驗，以平易近人又獨樹一格的饒舌風格受到粉絲喜愛。



▲Leo王的穿搭其實很簡單，沒有太多層次，重點就是寬鬆、色彩掌握和愛用帽子！（圖／金曲獎官方FB、Leo王 FB）

去年以「夜貓組」與成員春艷一起入圍最佳演唱組合，今年他以個人新專輯《無病呻吟有情抒情》一口氣入圍最佳國語專輯、最佳國語男歌手兩項重點獎項。Leo王的穿著就跟他寫的歌詞一樣充滿宅氣與嘻哈元素，不是那種穿金戴銀的狂放嘻哈style，或是追求潮流的帥氣穿搭，而是像個嘻哈鄰家男孩，喜歡使用OVERSIZE上衣、帽T、帽子來搭配，再巧妙運用鮮豔色為整體打造亮點。



▲寬褲、寬鬆和罩衫外套幾乎是他的標準配備。（圖／顏社FB、Leo王 FB）

觀察Leo王的穿搭，簡直可以用「宅氣爆發」來形容！他也曾在受訪時表示，自己愛長時間待在家，所以對於服裝的要求就是要能穿越久越舒服，因此在他身上不難發現常常出去寬鬆T-shirt、襯衫、寬褲、棒球帽和漁夫帽等元素。

▲Leo王很擅使用鮮艷色來為簡單的造型打造亮點，像是新專輯形象照就很「Leo Style～」。（圖／顏社FB）



但Leo王擅長利用鮮豔色與格紋圖案為自己打造亮點，像是新專輯宣傳照，以一身鮮紅圖騰寬鬆襯衫搭配黑色寬褲，穿上磨損感的帆布鞋，頭戴色彩繽紛的色塊漁夫帽，打造宅氣卻有自己獨特的風格，讓人眼前為之一亮。



▲帽子是他最喜歡使用的配件，不論演出時或私下穿搭都很常出鏡。（圖／資料照／記者張一中攝）

另外，喜歡宅在家的Leo王，也不同於一般我們認知的嘻哈人，他不愛配戴過多的飾品，反而喜歡利用各種帽子為造型強調重點，像是先前就以一襲深藍襯衫搭配墨綠色寬褲的造型接受《ETtoday》專訪，看似簡單，但卻內搭的粉色T-shirt與寶石綠帽子打造視覺重點，看似有一點ㄎㄧㄤ又宅氣的穿搭，卻成功成為年輕人流行指標之一。

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