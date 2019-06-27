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風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

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▲▼金光鐘錶複合店專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲金光全新概念店結合咖啡甜點、腕錶、重機等多元品牌。（圖／記者季相儒攝）

記者陳雅韻／台北報導

雨天，即便是撐著傘，走在林森北路上，仍被一家陳列重機、腕錶、公仔、還有人坐在長桌前喝咖啡的新店激起好奇心，這是開業43年的金光鐘錶全新概念店，咖啡機台上方閃著「MIX & MATCH」字樣燈說明了一切，整家店從靈感發想到實踐，完全打破常規！

▲▼金光鐘錶複合店專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲▼金光鐘錶複合店專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲金光鐘錶總經理龔家賢將夢想店的雛型實現，「MIX & MATCH」字樣燈（上）點出概念店設計理念。（圖／記者季相儒攝）

金光以經營眼鏡、打火機等配件起家，逐步加入鐘錶為營業項目，轉為專營經銷鐘錶品牌。近兩年品牌策略調整，大幅擴展直營專門店，金光總經理龔家賢感受到傳統錶店邊緣化的危機，著手「要做專賣店不能做的事」，優勢在於錶店可以跨界合作達到多品牌化，就像巴黎傳奇選品店Colette，讓顧客一上門就有尋寶的感覺。

▲▼金光鐘錶複合店專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲▼金光鐘錶複合店專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲牆面懸掛龔家賢的玩具收藏，左側Michael Jordan在芝加哥公牛隊的經典23號球衣特別搶眼。（圖／記者季相儒攝）

概念很新，但實踐不容易，龔家賢經營社群網路多年，觀察到錶店幾乎沒有過路客，以目的型消費為主，因此首先要說服長輩進駐沒有騎樓的豪宅店面；緊接著與各品牌溝通，打造與店內風格一致的錶櫃、擺件，耗時8個月，「終於把夢想店的雛型實現」。

▲▼金光鐘錶複合店專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲金光概念店與宜蘭巷光咖啡、新竹Manomano甜點合作。（圖／記者季相儒攝）

夢想的模樣是坐在咖啡店裡，品著宜蘭巷光咖啡、享用新竹Manomano甜點，身旁就是各品牌新錶；再抬頭看看布置，滿牆的吊卡公仔、還有Michael Jordan在芝加哥公牛隊的經典23號球衣等收藏，都讓人憶起青春的歲月；順著樓梯而上，鐘錶品牌的老海報懸掛於牆面如置身藝廊，在2樓的走廊與VIP室陳列的玩具都是龔家賢超過20年的收藏，處處都是打卡景點。

▲▼金光鐘錶複合店專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲▼金光鐘錶複合店專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲鐘錶品牌老海報重新輸出布置如藝廊的空間（上），二樓為VIP室。（圖／記者季相儒攝）

另一亮點是櫥窗展示的印地安重機，金光成為全台首家Mini Store，可預約試車；而回到腕錶品牌百年靈（Breitling）、Baume&Mercier、Bomberg、Corum、RJ、Rado、TAG Heuer，在金光概念店中可毫無壓力鑑賞，且未來不定期舉辦咖啡、品酒等生活講座增加黏著度，此全台首創的複合概念店，不再有名品店的距離感，感受到的是，溫度。

▲▼金光鐘錶複合店專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲櫥窗陳列的印地安重機吸引許多目光。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字：

金光鐘錶, 咖啡店, 印地安重機
fashion.net

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