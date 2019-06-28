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秀髮也要多喝水！夏日「這件事」做好，髮質就能起死回生

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▲▼夏髮保養小心機。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲夏日護髮做好「補水」是關鍵，切忌怕頭皮出油而不保養。（翻攝自IG/alilouss）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

炎炎夏日，悶熱的天氣讓許多女孩因害怕髮型油膩扁塌而忽略護髮這件事。然而夏天強烈的紫外線和忽晴忽雨的天氣，都容易導致髮絲的毛躁乾枯，秀髮水分不足就會黯淡無光，想要有漂亮的髮型，得從「保濕」做起，才能擁有柔亮光澤的秀髮。

▲▼夏髮保養小心機。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

SHISEIDO 全效完美防護精露（免沖護理），125ml，1,600元。

建議每3日使用一次，能提供秀髮長效多重保護，延續沙龍修護後的柔順觸感。

▲▼夏髮保養小心機。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

魅尚萱 完美修護水漾精油，70ml，289元。

以天然萃取雞尾酒精油配方為基底, 並提升天然椰子油含量, 讓水分飽滿的椰子油成分為乾燥缺水髮絲清爽補充水、修復受損髮絲、重現光澤。加入蓮花、杏桃、麝香等清新香氛，使用後自然清香。

▲▼夏髮保養小心機。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

BOTANIST植物性清新舒爽潤髮乳（清爽柔順型）西洋梨&綠葉，490ml，550元。

特別添加了打擊夏季髮絲毛躁的夏季Chill配方，結合辣薄荷葉精華、茶葉精華、檸檬果實精華保濕成分為秀髮持續保水。

▲▼夏髮保養小心機。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Of cosmetics 玫瑰護髮乳-滋養，210g，1,300元。

針對染燙後乾硬無光澤的受損髮，利用與頭髮組成成分相同的角蛋白與膠原蛋白補充營養，回復健康有彈性的輕盈柔順。添加有鎖水保濕因子能將養分緊緊鎖在頭髮內部，使油水平衡達到完美狀態。

▲▼夏髮保養小心機。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

東森自然美NB-1 胺基酸護髮精華液，120ml，3,700元。

水感質地，蘊含多種保濕、養髮配方，幫助滋潤頭皮、滋養髮根，養出秀髮高級光澤感。

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關鍵字：

夏季, 護髮, 自然美, 東森自然美, 秘訣
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