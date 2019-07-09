fb ig video ETtoday search mobile

水喝不夠，會讓你變笨　4種讓大腦更聰明的飲食觀念

> >

▲▼晚餐,美食,吃,用餐,食材,沙拉,食物,飲食,餐點。（圖／翻攝自pixabay）

▲建立良好的飲食原則，讓大腦更聰明。（圖／pixabay）

編輯／借借

夏天面對悶熱的高溫，讓腦袋越來越不靈光嗎？大腦佔身體質量僅2%，消耗的熱量卻達基礎代謝率的20%，意思是若身體啥都沒做，光腦子在想事情，一天也會耗去300多大卡的卡路里，所以「供給能量」對大腦事關重要，而獲取能量的方式就在於飲食，專家表示，以下4個觀念，能幫助大腦獲取更多「可用的」能量。

每天喝足夠的水
補充水分的好處，或許不僅止於讓皮膚漂亮而已，整個身體的循環都要靠水份，而大腦的組成將近80%都是水，進行適當且足夠的水合作用，是思考順暢的關鍵之一，若你覺得每天補充1500至2000cc的水太難計算，也能告訴自己一天要喝至少8杯水。

▲▼ 水,喝水（圖／取自免費圖庫StockSnap.io）

▲補充足夠的水，對身體循環都有好處。（圖／pixabay）

高熱量無妨，重要的是來源
熱量是我們賴以為生的關鍵，選擇高熱量的東西並不可怕，怕的是選到過度加工卻缺乏營養的食物，它給了你一大堆熱量，但身體可用的東西卻很少，千層派跟蛋糕熱量輕鬆跳過500卡大關，但多半都是碳水化合物跟糖，有600卡熱量的木盆沙拉，不但能讓身體充飽電，也較不易讓你的身體發胖。

▲▼蛋糕,烘焙,商店,甜點,冰櫃,櫥窗。（圖／翻攝自pixabay）

▲減少攝取加工食品。（圖／pixabay）

少吃油脂傷大腦
很多人都已經明白高油脂會對身體造成危害，但其實攝取過低的油脂也是，大腦的一部分也是油脂形成的，它對於腦部非常重要，除了選擇健康有益的油，包括橄欖油、花生油、葵花油之外，酪梨魚類與堅果都含有有益的油脂，若為了想減肥完全禁油，對腦部跟身體都不好。

▲酪梨沙拉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲酪梨含有健康有益的油脂。（圖／pixabay）

天然的彩色食物多攝取
天然多色的蔬菜不僅為了擺盤好看，同時也代表他們所含的微量維生素跟營養素，只要不是人工色素加起去的顏色，事實上這些食材會讓身體獲得更均衡的營養，其實很多都是隨處可得的東西，例如南瓜、茄子、香蕉、柳丁、番茄、地瓜、綠色蔬菜等。

▲▼減肥,減重,斷食,餐點,輕食,沙拉。（圖／翻攝自pixabay）

▲多色的繽紛蔬菜補充更多維生素。（圖／pixabay）

關鍵字：

大腦, 傷腦, 健康, 聰明, 變笨, 生活習慣, 飲食, 補腦
fashion.net

熱門文章

歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

孫芸芸看FENDI高訂秀集郵水行俠！樂喊：交了新朋友

「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造拼接皮革的婚紗！

「餅乾涼鞋」開箱！焦糖厚底配魔鬼氈　台灣限定連南韓都買不到

姚元浩的夢幻跑車推聯名錶　限量殘酷不買行嗎？

禾浩辰「一日一餐」瘦出小V臉　自爆最近愛戴報童帽裝可愛

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

《獅子王》經典場景搬上串飾　戴著看電影最潮

日本掀起黑物熱！從彩妝看性格、你是眼線派還是睫毛膏派？

ET Fashion

推薦閱讀

京站、比漾廣場美食街秀風格　14間新店給你嚐鮮

「一心多用」其實很傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨

誠品公布2019上半年小說排行　暑假想閱讀的你，可以參考這份清單

冠軍大爆冷！日本Cosme2019 上半年「最佳唇膏」TOP3揭曉 醫生用「番茄減肥法」月瘦11公斤　切薄片微波吃好簡單 魯蛇請注意！美國研究：單身比結婚者少活17年 《玩具總動員》最動人的11金句　「不要因為結束而哭泣，要為曾經發生過而微笑」 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 3種NG洗頭法讓你出油、搔癢又頭臭！皮膚科醫師：深層清潔不一定好 別再換衣服了！研究：女性「決定穿什麼出門」一生耗時五個月

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面