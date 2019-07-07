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酷女孩的穿搭範本！Lisa四套服裝制霸秀場　私服更值得偷學

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2020春夏男裝週在巴黎圓滿落幕，除了一票帥氣男星佔據版面，還有一位焦點就是現身CELINE秀場的BLACKPINK人氣成員Lisa，先來快速科普下這位女孩吧！來自泰國的Lisa本名叫做叻莉莎·瑪諾班，是YG娛樂旗下當紅女團BLACKPINK的饒舌及舞蹈擔當，她更是YG娛樂有史以來第一位外國人出道的藝人。

混血兒般的精緻五官、霸氣舞姿和酷酷氣息，讓她不僅在團體中擁有高人氣，如今更成為品牌寵兒。

▲LISA 。（圖／美麗佳人提供）

近日受邀出席2020春夏男裝週的CELINE大秀，現身機場時的以all black全黑裝扮亮相，身穿CELINE logo T恤搭配黑色丹寧寬褲，搭配黑色蜥蜴皮革小型TRIOMPHE包款、字母M金色黃銅項鍊，休閒、時髦都兼具。

▲LISA 。（圖／美麗佳人提供）

抵達巴黎後，她則換上青春可人的紅色圓點黑洋裝，腳踩CELINE的TRIOMPHE小白鞋，肩背和機場同款包，造訪CELINE位於巴黎AVENUE MONTAIGNE旗艦店。

▲LISA 。（圖／美麗佳人提供）

看秀時，Lisa再換第三套，bling bling的黑色墊肩外套、白色上衣、緊身丹寧褲，搭配黑色過膝靴展現帥氣不羈的態度，斜背鮮紅色的TRIOMPHE包款，為整體造型畫龍點睛。

▲LISA 。（圖／美麗佳人提供）

結束巴黎看秀行程的Lisa，再度現身機場時換上CELINE黑色西裝劍領式外套，搭配黑寬褲、L字母金色黃銅項鍊，背著TRIOMPHE蜥蝪皮小型肩背包，腳踩CELINE LUCO拋光小牛皮樂福鞋，展現中性帥氣的超強氣場！

除了連四套在巴黎工作的造型讓人印象深刻，私服品味也很值得一學，Lisa私下常穿寬鬆牛仔褲、oversized t-shirt，十足街頭風！

格紋也是Lisa很愛的元素，從裙子、小背心、外套都有格紋的蹤跡。

短版上衣也常見於Lisa的穿搭

最後就是各式各樣的運動套裝和帽T，有別於太過緊身的性感單品，像Lisa這樣率性又能穿得舒服的風格適合酷女孩們學起來！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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美麗佳人
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