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夏日穿搭不能少了「草帽」　4種風格穿出注目度100%的日系感

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▲草帽。（圖／FACY 提供）

隨著氣溫逐漸轉炎熱，想為盛夏做好衣著準備，不妨先從衣櫃中找出每季都能應用的單品，並將它們重新拿出來穿搭。想搶先營造符合季節的時髦 Look，除了從服飾開始著手之外，還可以透過飾品配件來打造，像是每年春夏必備的「草帽」就是最適合盡早拿出來行搭配的單品選擇。

▲草帽。（圖／FACY 提供）

藤編感的草帽單品非常適合在夏季使用，不僅有著遮陽防曬的功能，更為造型增添豐富層次的視覺印象，想知道日本女生如何混搭草帽嗎？就從以下 4 種風格開始參考並增添夏日的穿搭風格靈感吧。

草帽 #Look 1

▲草帽。（圖／FACY 提供）

帶有挺度的草帽能拉長身形，修飾出俐落顯瘦的造型感。搭配荷葉袖上衣與牛仔褲，連結舒適自然的休閒氣息，簡單踏上木製涼鞋與長襪混搭即能為細節點綴注目的焦點。

草帽 #Look 2

▲草帽。（圖／FACY 提供）

縷空設計的草帽使單品傳達一股簡約氛圍，想提升日系的大人感魅力時，建議利用 V 領與花瓣滾邊的造型上衣，再混搭卡其色高腰直筒褲來呈現洗鍊的知性 Look。

草帽 #Look 3

▲草帽。（圖／FACY 提供）

當想詮釋女孩感的衣著時，推薦選用同樣適合春夏的碎花長裙，結合草帽搭配展現格外搶眼的季節風格。上衣可融入素色單品再踏上一雙平底鞋，年輕層次的街頭裝扮就能輕鬆完成。

草帽 #Look 4

▲草帽。（圖／FACY 提供）

如果對外出穿搭沒什麼想法或是想偷懶的時候，不妨學習日本女生以連身洋裝 + 草帽快速完成造型。隨性選搭高筒帆布鞋與編織手拿包，不僅讓造型完整度更高，還能同時打造印象感十足的日系氣息。

Photo：WEAR

Text：Layla

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關鍵字：

FACY, FACY Ladies, 草帽, 日系, ,
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