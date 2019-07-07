日本男生婚禮這樣搭！4個西裝重點讓你帥氣又時髦

參加日本婚禮時的3樣NG搭配

世界各國的婚禮習慣和文化都不盡相同，在日本參加婚禮時男生一樣是以「西裝」為主，但是在特別重視禮節的日本，有著三項非常忌諱的NG單品必須避免：

① 黑色領帶：會讓人聯想到葬禮的不好氣氛，必須避開。

② 白色系套裝：這個想必是世界共通的禮貌，是最不可以穿著的色系。

③ 動物紋單品：這項是日本人特別會在乎的一項，多數人認為動物紋會聯想到殺生等不好的行為，所以大多會避免著用。

參考日本人的婚禮穿搭！顧好這幾個細節讓你的西裝搭配更有型

除此之外，日本的穿搭型人們參加日本的婚禮的話，熱門的穿搭 Tips 有哪些，就讓我們來看看吧！

領結

除了領帶，使用領結的人也不在少數。而比起領帶，領結更帶給人一種節慶和祝賀的氣氛。在全身同色系或是素色的搭配下，配上一個不同色系的領結，即可快速點亮整體穿搭，正式又不會過於嚴肅。

三件式套裝

西裝外套、西裝褲、再配上同套的背心，讓整體呈現出一致的簡潔感，也是在婚禮上非常熱門的穿搭之一。比起一般西裝外套和襯衫的穿搭有著更細膩的層次感，且進入室內後即便是脫去西外，只剩背心與襯衫的搭配也相當好看、不顯單調。

低調格紋

在參加婚禮服裝顏色的選擇可以說是極為重要的一環，如果想嘗試較為出眾的花樣，可以選擇格紋套裝，但色系盡量選擇暗色系為主，以不至於造成喧賓奪主的狀態。海軍藍、深灰色皆是不錯的選擇。





口袋巾

整套西裝的搭配不小心很容易淪為上班族套裝的模式。但如果這時善用一些配件，像是口袋巾單品，就可快速提升整體造型豐富性和正式感。顏色方面，可以選擇與打底襯衫相符顏色的口袋巾，達到互相呼應且提升層次感的效果。

Photo：WEAR

Text：珍妮

更多日本流行文章請上 FACY

選對襯衫也能改變你給人的印象！三款高質感風格襯衫推薦

東京地鐵新廣告公開！ 石原聰美帶你逛東京「荻窪站」，吃老字號拉麵、聽黑膠、喝咖

簡潔感至上！讓異性 第一眼就對你留下好感印象的『白色系穿搭』