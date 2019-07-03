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無聊嗎？打開微信玩FENDI小遊戲　邊躲障礙物邊逛羅馬

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▲FENDI與微信推出小遊戲。（圖／翻攝FENDI羅馬奇遇記遊戲）

實習記者邱宜佳 / 綜合報導

義大利精品品牌FENDI與微信合作推出首款小遊戲「FENDI羅馬奇遇記」，想藉由遊戲向用戶傳遞FENDI的歷史文化及FF logo寓含「Fun Fur」玩趣的概念，並找來大中華區PEEKABOO經典包代言人許魏洲化身遊戲角色，身著FENDI服裝的他，帶領玩家窺探羅馬風光，進行闖關。

▲FENDI微信遊戲 。（圖／翻攝FENDI微信）

▲FENDI微信遊戲 。（圖／翻攝FENDI微信） 

▲許魏洲（上圖）化身遊戲中的男主角（下圖左），供玩家選擇 。（圖／品牌提供、翻攝FENDI羅馬奇遇記遊戲）

遊戲的背景就是羅馬景色，古城的一磚一瓦盡收眼底，包括擁有「方形鬥獸場」之稱的FENDI全球總部義大利文化宮、名聞天下的西班牙廣場、曾舉辦過FENDI 2016-17秋冬高級訂製女裝秀的特萊維許願池，以及納沃納廣場、萬神廟和位於羅馬城市中心的FENDI旗艦店等，都在其中，闖關的同時彷彿走了一趟羅馬，完成逐夢之旅。

▲FENDI微信遊戲 。（圖／翻攝FENDI微信）

▲遊戲過程中，逐步完成羅馬之旅。（圖／翻攝FENDI官方微信）


遊戲的方式很簡單，只要掃QR code即可進入，每場遊戲，玩家均有3個生命值，過程中障礙物不易察覺，增加困難度及趣味。FENDI這次與微信的合作讓傳統與現代結合，展現時尚的同時，也繼承了FENDI與羅馬深厚的淵源。不只如此，FENDI官方還公布7月5日將解鎖神秘關卡，可以挖掘更多羅馬之美。

▲FENDI微信遊戲 。（圖／翻攝FENDI微信）

▲掃此QR code即可進入遊戲。（圖／翻攝FENDI官方微信）


 

關鍵字：

FENDI, 許魏洲, 微信, 羅馬奇遇記
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