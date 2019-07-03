高訂周／GIVENCHY滿出來的羽毛浮誇又美麗　叛逆貴族就是這模樣

▲GIVENCHY有著浮誇又美麗的立體輪廓。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

Noblesse Radicale，叛逆不羈的貴族，這是2019秋冬GIVENCHY高級訂製服的主題，帶點戲劇化的輪廓、大量的羽毛裝飾，形容出貴族的浮誇華麗，再把中古世紀至文藝復興時期的掛毯融入設計，詮釋叛逆情緒。

半個多月前才在佛羅倫斯發表2020春夏男裝，GIVENCHY立刻轉換心情，端出夢幻破表的高級訂製服系列，設計師Clare Waight Keller總是在經典與創新轉換，有力度又見柔美，姿態遊刃有餘。

▲黑白色照樣吸睛。

服裝從黑白千鳥格紋的日裝開始，誇張的鐘形袖、裙子上流動的抽鬚，隱約嗅出高級訂製服的「不規矩」，一半黑、一半白的Oversize外套綴上羽毛，是帥氣與貴氣的結合，肩線同樣誇張的全黑褲裝，模特兒戴上超大耳飾吸睛，看似端莊的窄裙套裝，則以飛起如鳥翼的髮型，訴說不羈風情。

▲超模凱亞葛柏穿的禮服很有份量。





▲GIVENCHY高級訂製服很有戲劇性。

「像鳥一般的女人，被困在屋子裡。」Clare Waight Keller在接受外媒採訪時，如是形容羽毛打造的盛裝，超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）穿的禮服，羽毛一根根豎立，撐大服裝的份量，顯出滂礡氣勢，同樣的手法也運用在其他許多造型上，很有戲劇效果，也正是高級訂製服才有的夢幻。

中古世紀到文藝復興時期充滿浪漫情懷和時間痕跡的掛毯、提花圖騰壁紙、印度Palampore面料，也都被運用，此次的秀在巴黎裝飾藝術博物館舉辦，每一套服裝都以法國城堡的名字命名，用傳統的精神、嶄新的方式，歌頌著高級時裝。

▲男裝穿插其間。

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