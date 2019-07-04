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「餅乾涼鞋」開箱！焦糖厚底配魔鬼氈　台灣限定連南韓都買不到

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▲EXCELSIOR推全新「餅乾涼鞋」，各位有沒有被燒到？（影／記者林明瑋製）

編輯／Ping　圖／品牌提供

創立於法國的南韓品牌EXCELSIOR，以經典的「餅乾鞋底」席捲全球，不只攻陷韓妞的鞋櫃，更是讓台灣也陷入熱潮。這次EXCELSIOR 在2019年盛夏，推出全球只有台灣買得到的「餅乾涼鞋」，將經典再進化，為各位帶來更不一樣的潮流涼鞋。

▲餅乾鞋。（圖／品牌提供）

▲全新的「餅乾涼鞋」登場！外型依舊可愛。（圖／品牌提供）

此次專為台灣天氣所設計的「餅乾涼鞋」，共推出黑白兩款，白色款搭配焦糖餅乾鞋底，看起來十分俏皮，而黑色款則是搭配白色鞋底，顯得非常有個性。這款涼鞋不僅超百搭，不論男生或女生都非常適合，而極具識別度的厚底餅乾鞋底還能修飾下身比例，讓女孩們可以在夏天大膽秀出美腿。

▲餅乾鞋。（圖／品牌提供）

▲餅乾鞋。（圖／品牌提供）

▲餅乾鞋。（圖／品牌提供）

▲EXCELSIOR 2019 全新推出「餅乾涼鞋」經典白／經典黑，NT$2,680（圖／品牌提供）

鞋面以厚織帶為設計，層次堆疊看起來特別獨特，整雙鞋也以快拆式後織帶呈現，有了魔鬼氈讓穿脫更方便，而且仔細看後腳跟的Logo，在右下方還能看見TW的字樣，顯現出這款「餅乾涼鞋」只在台灣獨家首賣的收藏性識別，且在南韓也只提供展示不販售，絕對是今夏各位潮人們必收的單品。

▲餅乾鞋。（圖／品牌提供）

▲餅乾鞋。（圖／品牌提供）

▲餅乾鞋。（圖／品牌提供）

▲各位手刀預備備！全球台灣獨家首賣的「餅乾涼鞋」在 7／8 正式開搶。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

EXCELSIOR, 餅乾鞋, 餅乾鞋底, 夏天, 潮流, 鞋款, 涼鞋
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