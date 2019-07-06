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胖7公斤卻像瘦10公斤！甩開數字迷思，南韓辣媽教妳5個瘦身觀念

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▲南韓健身媽媽Apple。（圖／翻攝Apple Kim IG）

▲看Apple的例子就知道，女性不應該把胖瘦標準建立在體重數字上頭。（圖／翻攝Apple Kim IG）

編輯／Rose

許多人在減肥時，會每天量體重督促自己少吃點，但其實吃得越少越容易復胖，可能還會比減肥前胖許多。因此，與其斤斤計較體重機上的數字，不如藉由規律運動與飲食控制，達到視覺上的顯瘦效果。

今天就要來分享南韓辣媽Apple Kim的5個瘦身秘訣，讓妳知道體重重不是胖，體脂高才是害妳形成贅肉的主因！

1.體重偶爾量就好，那不是你該在意的

為什麼這樣說呢？Apple Kim瘦身至今體重多了7公斤（目前55公斤），看起來卻像不到40公斤的火柴人，甚至比他48公斤時還要瘦許多，這是因為健身讓他體態更勻稱，不僅全身都是美麗的肌肉線條，也看不到任何一點贅肉。

▲Apple Kim。（圖／翻攝自IG@applekim2）

▲55公斤時比48公斤看起來更瘦。（圖／翻攝自IG@applekim2，以下同）

比起體重，妳更該在意的是體脂率。正常成年女性的體脂率為17％～24％，當然體脂率越低，看起來也就越瘦，況且，重訓能使你肌肉生成，而肌肉較重，體重當然會不減反增。因此，趕緊丟掉錯誤的瘦身觀念，別再在意體重機上的數字了。

2.重訓＋有氧運動

Apple Kim將重訓及有氧運動交互做，藉由踩腳踏車、跑步機等運動減脂，再做重量訓練以增肌，提高基礎代謝量，養成易瘦體質。規律運動讓Apple Kim體態更加完美，也變得健康許多，生活品質更因此提升了呢！

▲Apple Kim。（圖／翻攝自IG@applekim2）

▲Apple Kim重訓跟有氧交互做。

3.控制飲食，吃得健康又美味

運動是消耗卡路里的一種方式，但若想要消除脂肪，仍需仰賴飲食控制，這邊說的不是要妳吃仙女餐，每天都把自己餓死，而是要聰明得吃，選擇健康且份量足夠的食譜。

Apple Kim有自己的一套瘦身食譜，他以少油清淡為主，多吃些蔬果、雞胸肉及糙米飯。因為健身時需要補充大量蛋白質以促進肌肉生成，糙米飯則是屬於低GI的碳水化合物，不會像一般的白米屬於精緻澱粉，容易讓你的血糖升高，越吃越胖。

▲Apple Kim。（圖／翻攝自IG@applekim2）

▲Apple Kim的瘦身食譜以雞胸肉、蔬果及糙米飯為主。

另外，Apple Kim希望打破大家的迷思，並不是健康的食物都食之無味，他每天的食譜都會做些變化，才不會越吃越膩，到最後放棄健康飲食。因此，他自製咖哩雞胸肉水餃、十榖健康蛋糕等，並從小開始養成孩子的飲食習慣，能夠吃得健康、開心又美味，何樂不為呢！

▲Apple Kim。（圖／翻攝自IG@applekim2）

▲孩子的健康飲食習慣要從小養成。

4.把握零碎時間運動

即使是繁忙的上班族，也該把握零碎時間運動，不然久坐辦公室可是會不知不覺囤積許多脂肪的。Apple Kim又要上班又要帶小孩，一天的精力都花在小孩和工作上，即使只有十分鐘的運動時間也必須把握，因為長期累積下來能夠消耗不少熱量，千萬別小看每天集中精神運動的重要性。

▲Apple Kim。（圖／翻攝自IG@applekim2）

▲即使只有十分鐘也要把握零碎時間運動。

5.睡前按摩的重要性

雖然光靠按摩不能瘦腿，卻可以消除水腫，順暢腿部血液循環。因此Apple Kim在每天睡前五分鐘都會進行腿部按摩，並搭配瘦腿霜，還能夠緩解一天的疲勞喔！

▲Apple Kim。（圖／翻攝自IG@applekim2）

▲睡前按摩搭配瘦腿霜可消除水腫。

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關鍵字：

瘦身, 健身, 體重, 肥胖, 南韓, 辣媽, 觀念
fashion.net

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