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醫生用「番茄減肥法」月瘦11公斤　切薄片微波吃好簡單

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編輯／Rose

天氣越來越熱，肌膚露在衣服外的面積越來越大，意味著再不趕快減肥，就會把所有冬天儲存的肥肉甩出來。婦產科蔡鋒博醫師以過來人經驗建議「番茄減肥法」，用這方法他減重了11公斤！用這一招來減肥，晚上吃還更好，因為番茄能促進生長激素分泌，可以提高新陳代謝、燃燒脂肪。

▲番茄。（圖／翻攝PEXELS）

▲番茄對減肥有莫大幫助，有醫師靠吃番茄減肥11公斤。（圖／翻攝PEXELS）

▲番茄。（圖／翻攝PEXELS）

▲番茄性寒，可以切片之後微波2分鐘再吃。（圖／翻攝PEXELS）

因為番茄性寒，蔡鋒博會將番茄切成薄片，微波兩分鐘，搭配溫開水吃，約2顆中型的番茄就會有飽足感。他說，人在減肥時先燃燒的是脂肪，因此會代謝出酮酸，易引起關節酸痛問題，要大量飲水代謝。

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番茄減肥法守則

【1】番茄性寒攝取過多會引起腹瀉等不適反應，不宜大量食用。

【2】生吃番茄：每日不超過兩個大番茄，最好選擇紅色系番茄，外皮大紅色、皮硬、不易剝開的品種，因為所含茄紅素較高，營養價值更高。

▲番茄。（圖／翻攝PEXELS）

▲生吃番茄營養價值高。（圖／翻攝PEXELS）

【3】喝番茄汁：每日可飲用1瓶蕃茄汁，若想效果更明顯，每天喝2~3瓶。1瓶蕃茄汁的茄紅素=2顆生番茄。

▲番茄。（圖／翻攝PEXELS）

▲喝番茄汁也可以。（圖／翻攝PEXELS）

【4】番茄入菜：番茄醬、番茄泥，可在烹飪時加入，煮成溫性食材，對身體更好。

▲番茄。（圖／翻攝PEXELS）

▲番茄入菜，讓寒性食材變溫性。（圖／翻攝PEXELS）

【5】規律進食、早睡早起：每天一樣規律進食3餐，生活也要規律，充足睡眠對減肥來說是很重要的事情。

關鍵字：

蔡鋒博, 番茄減肥法, 番茄, 瘦身, 減肥, 減重
fashion.net

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