27歲古力娜扎套美少女戰士上衣　青春感竟打趴19歲歐陽娜娜

▲歐陽娜娜、古力娜扎穿美少女戰士T-Shirt比拼嫩感。（圖／翻攝歐陽娜娜IG、私服街拍微博）



記者張妤瑄／台北報導

歐陽娜娜、古力娜扎最近不約而同穿上大陸服裝品牌MO＆Co.美少女戰士上衣，同步撞衫裝可愛，但意外的是27歲的娜扎竟穿出更少女的感覺，比起19歲的正港少女娜娜來說，看起來更Young、更嫩，讓人跌破眼鏡。

▲歐陽娜娜身上這件美少女戰士上衣很熱門，古力娜扎也穿上。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）



19歲的歐陽娜娜從青少女時期就是時尚圈寵兒，這回穿著MO＆Co.美少女戰士白T，照理來說應該要帶有可愛的氛圍，無奈這名私下更愛酷酷風格的妹子，似乎沒抓好那條線，即使穿上卡通T，也要配黑色牛仔褲、背上CELINE斜背包，當然嫩感沒那麼強。還好還好，腳上穿著微笑毛拖，還是少女無誤。

▲歐陽娜娜的搭配稍微酷一點，青春風格從腳底上展現。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）



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有「新疆維納斯」之稱的大陸女星古力娜扎，臉蛋長得清秀可人，跟娜娜一樣有小鹿斑比的圓滾滾眼睛，即使已經27歲了，依舊有少女般的外型。套上美少女戰士上衣後，她搭配一件百褶小短裙，嫩妹風格一秒打趴娜娜，看起來完全就是中學妹子。

▲古力娜扎穿妹少女戰士黑色T-Shirt，搭配百褶裙，很有中學少女Fu。（圖／翻攝私服街拍微博）