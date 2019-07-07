「漫威80周年快閃店」登陸信義A11　50款新品買到手軟、還能跟蜘蛛人拍照

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今年漫威（Marvel）推出的電影強片一部接著一部，話題更是從4 月的《復仇者聯盟：終局之戰》延燒到近期上映的《蜘蛛人：離家日》，所以漫威便決定於7／12帶來快閃的「漫威80周年期間限定店」，並且全館主題商品超過400種，其中還包括50款的首賣新品，絕對可以讓各位粉絲荷包大失血！

▲「漫威80周年期間限定店」將帶來超過400款的商品。（圖／台灣華特迪士尼提供，以下皆同）

首先，這次的「漫威80周年期間限定店」的商品，將會帶來全台首賣的各式新品，而主題人物包括鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、蜘蛛人等知名角色，所以下面就來帶各位介紹重點商品。

1.黑白色抱枕

使用超人氣的鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾為主題打造的側身抱枕，其中還包括2款經典漫威Logo方型抱枕，售價為台幣699元。

▲側身抱枕共有5款。

2.皮革證件套

該系列的款式共推出美國隊長盾牌、鋼鐵人頭盔、浩克拳頭以及蜘蛛人標誌，而配色的呈現為角色的經典顏色，並且漫威還特別推出擁所有標誌的復仇者聯盟款，給有選擇障礙的朋友，售價為台幣199元。

▲以角色為靈感的皮革證件套。

3.拉鍊零錢包

設計的重點為漫威Logo的拉鍊零錢包，共推出了4款顏色，能夠收納零錢、鑰匙、信用卡等，是一個相當實用的配件，售價為台幣100元。

▲具備實用性的拉鍊零錢包。

4.收納包

旅行必備的收納包漫威當然也有推出，其用途包括分裝盥洗用品、保養品等，而且配色多達19款，售價為台幣299元。

▲旅行必備的收納包。

除了以上的重點首賣新品之外，漫威這次還帶來藍牙喇叭、環保杯綁、蜘蛛人手機指環扣以及蜘蛛人電競滑鼠墊等周邊商品。

這次的快閃店也特設拍照專區給各位粉絲發揮創意，其中，各角色的招牌動作以及經典場景也都包括在內，並且還有蜘蛛人與蟻人的1：1雕像可以拍照，所以有興趣的粉絲，暑假期間絕對不能錯過！

▲角色招牌動作與場景。

▲設有1：1的雕像可以拍照。

此外，為了歡慶「漫威80周年期間限定店」的開幕，主辦單位也祭出超多活動，像是活動期間內打卡與消費，便可以得到每周限定的角色主題晶鑽閃卡貼、客製化手機包膜或是憑《蜘蛛人：離家日》電影票根享商品加購價等優惠。

▲客製化手機包膜可選擇壓紋款或立體款，售價為台幣1,450元。

2019年的「漫威80周年期間限定店」，將於7／12中午12點至8／20在新光三越台北信義新天地A11館6樓開放民眾入場，其中7／12開幕當天，只要大家穿戴漫威英雄系列的任一服裝參加活動，並且打卡拍照上傳，就可以獲得當日限定的5款晶鑽閃卡貼哦！

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另外，《玩具總動員4》的粉絲要注意了，因為《玩具FUN派對期間限定店》也即將於華山文創園區中5鍋爐室重現電影場景，其中包括了大型RV旅行車造景、胡迪、巴斯光年、叉奇等，預計於7／12下午3點半開放參觀。

▲《玩具FUN派對》期間限定店也將登場。（圖／Miravivi粉絲專頁）