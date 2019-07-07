UNIQLOＸ新海誠限定聯名　《你的名字》經典名場面出現在UT上

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日本國民品牌UNIQLO旗下擁有許多分支，像是UNIQLO U或是聯名ALEXANDER WANG的商品，不過，時常帶給大家驚喜的卻是UNIQLO UT系列，其原因來自與動畫、藝術家、潮牌的聯名服飾具備創意與話題。近期，UNIQLO就攜手知名導演新海誠，推出以電影《你的名字》、《天氣之子》為創作靈感的UT系列。

▲以電影《天氣之子》與《你的名字》為創作靈感的系列。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

由於《你的名字》這部電影是導演新海誠的代表作，而《天氣之子》則是最近要上映的新電影，所以此次的UNIQLO UT X 新海誠系列，將會以角色、場景、海報等電影中的元素去設計，並呈現新海誠細膩唯美的風格。

▲《你的名字》T-Shirt共有4款。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

▲《天氣之子》T-Shirt有3款可選擇。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

即將發售的UNIQLO UT X新海誠系列，一共推出了7款T-Shirt，售價為日圓1,500元（約台幣435元），並預計於7／15率先在日本上架販售，但是台灣目前還沒有販售的消息，不過，由於《天氣之子》將在9／12於台灣上映，所以這次的聯名系列一定會在電影上映前開賣，各位可能要耐心等候囉！

最近，UNIQLO UT系列也和即將上映的真人版《獅子王》合作，並以故事的大主題「生生不息」，作為意境設計的UT系列，其中，T-Shirt的圖案皆以辛巴、娜娜、彭彭、丁滿等劇中角色為主。目前該系列已經於台灣各大門市開賣，男、女裝的售價為台幣590元、童裝售價為台幣390元，有興趣的朋友，不妨考慮趁電影上映前購買哦！

▲為了慶祝真人版電影《獅子王》上映，而推出的系列T-Shirt。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

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