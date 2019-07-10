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韓妞狂打卡的「美妝蛋工廠」！雞蛋盒造型萌翻、裝到飽只要80元

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@hyeona9573、@moca_momo_、@na_yom.ee、@etudehouseofficial

美妝蛋絕對是女孩們必備的上妝工具，除了越來越多的形狀、顏色之外，現在南韓還開了一家美妝蛋工廠「Puff Factory」，放眼望去就是數不盡的蛋，還提供妳裝到飽帶回家，簡直失心瘋到極點，美妝控們的打卡行程加一！

▲美妝蛋工廠。（圖／翻攝自IG）

這間美妝蛋工廠「Puff Factory」就位於南韓的釜山，由知名彩妝品牌Etude House設立。進入店裡就會被琳瑯滿目的美妝蛋所吸引，不僅顏色不同，連大小和用途也不同，像是一般蛋狀適合臉頰區域，而梯形或是不規則形狀則適合用在鼻翼或是眼睛周圍的立體區域。所以不論是哪一款，都值得一試。

▲美妝蛋工廠。（圖／翻攝自IG）

▲美妝蛋工廠。（圖／翻攝自IG）

進入美妝蛋工廠的第一件事，店家就會讓妳挑選裝美妝蛋的盒子，最特別的竟然是使用雞蛋紙盒裝著，就好像買蛋一樣，也可以選擇一盒四入（約台幣160元）或是兩入（約台幣106元）。

▲美妝蛋工廠。（圖／翻攝自IG）

另外還提供趣味的杯裝，選擇杯型之後，就可以一次裝到飽，至於裝多少就看妳的功力了。小杯裝（約台幣80元），大杯裝只要（約台幣133元）就能裝到滿滿的美妝工具。比起台灣市面上美妝蛋的價格，簡直是佛心價。

▲美妝蛋工廠。（圖／翻攝自IG）

▲美妝蛋工廠。（圖／翻攝自IG）

所以去南韓旅遊的美妝控們，可別忘記來美妝蛋工廠好好朝聖一番，除了血拼之外，連墻上的美妝蛋也成為網美們的拍照景點呢，快點手刀衝一波！

地址：釜山光域市釜山鎮區Seokjwon-ro10號街69

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關鍵字：

南韓, 釜山, 打卡, 行程, 美妝, 美妝蛋, 化妝, 彩妝, 必買
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