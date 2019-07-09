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HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

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▲▼HOT Stuff。（圖／Shopbop提供、翻攝Shopbop官網）

▲身為時尚咖，衣櫃裡沒有「珍珠包包」可不型。（圖／Shopbop提供、翻攝Shopbop官網，以下同）

記者張妤瑄／台北報導

根據時尚電商平台Lyst的大數據分析，2018年倫敦時尚品牌Shrimps的「珍珠提包」，擠進年度最受歡迎包款第9名，排在它後面的有精品LOEWE的編織包，排在它前面的則有許多精品大牌，如GUCCI、BALENCIAGA（巴黎世家）、PRADA、LOUIS VUITTON（路易威登，LV）等。

▲▼HOT Stuff。（圖／Shopbop提供）

▲Shrimps Antonia包款，售價 NT$21,620元。

珍珠，這個曾被視為老氣材質的象徵，近幾季因應復古風潮崛起，越來越熱門，且在2019年的今天，有許多珠寶品牌甚至拿珍珠與其他材質結合，用各式各樣陽剛的材質與圓潤的珍珠，碰撞出新火花。不只珠寶，「珍珠提袋」、「珍珠背帶」，當然也順理成章成了大勢！

呼應時尚潮流，搭配復古風格的穿著更有味道，但若搭配俐落日常造型，也不顯得突兀，因為它本身的「圓潤」外型，本來就是個「好相處」的百搭款。當然，珍珠包包的材質只是個暱稱，這裡指的珍珠，並非珠寶等級的珍貴素材，而是外型如同珍珠的「串珠」，不過那也沒關係，打造成提袋後它依然是復古可愛，能變化多種風格的包款。

▲▼HOT Stuff。（圖／Shopbop提供）

▲Shrimps珍珠包包發展出各種顏色，能營造出不同的風格。

Shrimps是倫敦新銳設計師Hannah Weiland創立的時尚品牌，2018打造出出鏡率超高的Antonia「珍珠包包」，復古的單肩設計，包身上下用不一樣的拼接編織手法，細節精緻，且立體感十足。仔細一看，光用珍珠這個素材，在包身上可是可以變出凹凸不同的感覺，且還能打造立體的精緻細節，經典的純白色有自己的經典優雅感，粉紅色則另有年輕甜美的氣息，讓人不禁有包色企圖。

▲▼HOT Stuff。（圖／Shopbop提供）

▲▼HOT Stuff。（圖／Shopbop提供）

▲Shrimps珍珠包包在時尚圈超火紅，熱門程度甚至擠下精品品牌。

紐約設計師Susan Alexandra的同名品牌也有多種珠珠編織包，她將生活中活潑歡樂的色彩，熱情無限的個性全傾注在包款創作上，她所設計出的串珠包上會出現西瓜、柳橙、草莓、櫻桃等，宛如一個夏季水果大拼盤，拎上手只有100分的可愛可以形容。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝Shopbop官網）

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝Shopbop官網）

▲Susan Alexandra的串珠包包更活潑，櫻桃款售價NT$11,977元、西瓜款售價NT$9,177元。

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除了珍珠包包之外，「珍珠背帶」也是時尚選擇，從精品香奈兒（CHANEL）推出的珍珠背帶口蓋包，到朴敏英曾在韓劇《她的私生活》中詮釋過的COURONNE珍珠背帶，都是另一種演繹方式，女孩們也能學起來！

▲▼香奈兒2019春夏系列。（圖／CHANEL提供）

▲朴敏英時尚穿搭。（圖／翻攝COURONNE IG）

▲▼南韓設計師品牌COURONNE。（圖／翻攝COURONNE官網）

▲香奈兒春夏推出珍珠背帶的口蓋包，另南韓品牌COURONNE則推出可拆卸式的珍珠背帶，提供女性互相搭配，朴敏英先前也曾在韓劇《她的私生活》中演繹。（圖／品牌提供、翻攝COURONNE IG）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, 珍珠包包, 珍珠包, 朴敏英, CHANEL, 香奈兒, Shrimps, Hannah Weiland, Susan Alexandra, COURONNE
fashion.net

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