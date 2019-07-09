LV開大絕！穿上絲巾就出門　教妳「極致性感」的定義

▲LOUIS VUITTON攜手藝術家Alex Israel打造織品系列，將絲巾當作畫布，重新詮釋經典。（圖／品牌提供，以下同）



實習記者邱宜佳／台北報導

絲巾、披肩早已是眾多名人搭配的時尚單品，今年LOUIS VUITTON（路易威登，LV）與洛杉磯藝術家Alex Israel聯名推出織品系列。

Alex Israel本身強項在於抽象的漸變色彩，先前曾受到RIMOWA關注，攜手合作的漸層行李箱大受好評後，更讓人期待此次與LV的合作。

▲Alex Israel受LV之邀，攜手推出織品系列，他的強項是抽象漸層色彩的作品。 （圖／品牌提供）

此系列的織品都源自於Israel的畫作，以他著名的波浪畫打頭陣，每個設計都有鋪棉，打造獨有的蓬鬆質感。不僅如此，他也為織品三種尺寸設計四種不同顏色組合，無需過多單品，只需擁有一件便能完成最新時尚。

▲Alex Israel著名的波浪畫作，運用在聯名設計中。

系列中Sky Backdrop Monogram披肩出自Israel Sky Backdrop Monogram作品，以LV最新數位印刷技術打造而來；Desperado長絲巾發想於2015年青銅雕塑，上面有著仙人掌與跑車的沙漠場景，十分俏皮可愛。此外，每個設計背面也鋪印LV最具代表的monogram花紋，與新元素邂逅的同時也不忘經典。

▲Sky Backdrop Monogram披肩，多種顏色混合顯氣質。

▲Desperado長絲巾設計十分俏皮活潑。

▲活潑亮麗的設計，打破秋冬黯淡。