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凱特王妃愛鞋再+1　草編涼鞋價格不到4000元，連梅根也入手

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說到英國凱特王妃，大家肯定都對她的高衣Q與親切笑容毫不陌生，但你知道嗎？其實她也是個攝影愛好者！她十分擅長構圖，並且很會運用自然光線拍攝人像，像之前凱特王妃和威廉王子在官方IG上釋出的路易斯王子一歲照、夏綠蒂公主的四歲生日照、喬治王子第一天上學的生活照等，都是凱特王妃親自拍攝的作品，連皇室專業攝影師都給予了極高評價！

而英國女王伊莉莎白二世也於6月26日宣布，在擔任了67年的皇家攝影協會Royal Photographic Society贊助者身分後，今後將由凱特王妃接棒擔任。

日前，凱特王妃首次以新身分，出席皇家攝影協會Royal Photographic Society所舉辦的攝影工作坊。活動當天，她穿了一件輕盈的夏日碎花洋裝。這件洋裝出自以花卉設計聞名的英國品牌Ridley London，是凱特王妃常穿的服飾品牌之一。

飄逸的雪紡布料和袖口微透膚的設計，是近幾季很流行的元素，搭配凱特王妃一頭浪漫的波浪捲髮，把優雅度提升到了更高等級。配飾方面，巧妙搭配了英國珠寶品牌Catherine Zoraida的金色蕨類植物耳環，與洋裝上的碎花圖案相呼應，極具搭配巧思。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不過整體造型最大的亮點是凱特王妃腳上穿的鞋子！凱特王妃以往出席重要場合時，總喜歡穿細跟高跟鞋（像不久前出席慈善活動時，她就選穿一雙Jimmy Choo的亮片細跟鞋），但這次她卻選擇穿西班牙品牌Castañer的楔型跟草編涼鞋亮相。

1927年以草編鞋起家的Castañer至今已有近百年的製鞋歷史，這次凱特王妃穿的裸色厚底草編涼鞋，出自品牌的Carina系列，零售價為120元美金（約3600元台幣），與Jimmy Choo的價位相比可謂相當親民。

事實上，凱特王妃今年5月出席倫敦雀兒喜花展Chelsea Flower Show時，就曾穿過這雙鞋了；去年十月，梅根與哈利王子出訪澳洲時，也穿過類似款式的楔型跟草編涼鞋，且同樣來自Castañer這個品牌。

看到英國皇室兩大時尚指標－凱特王妃和梅根都把Castañer草編鞋穿得如此好看，以及平實的價錢，讓人想立刻入手一雙！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang | 圖片：Getty Images | 來源：Vogue |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

英國, 皇室, 王室, 凱特王妃, 穿搭, 草編涼鞋, VogueTaiwan
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