Dappei／推3款在家也能動的「健身App」　擁有迷人線條就靠它

文字。 圖片／Dappei

近年來健身風潮興起，比起體重機上的數字，越來越多人關心健康的體態與漂亮的肌肉線條。但對於工作繁忙沒時間上健身房的上班族，或是沒有經濟能力負擔教練費的大學生來說便有些望之卻步，不過沒關係！這次網羅了3 款不用上健身房、在家也能動起來的運動教學 APP，讓你在家運動也能擁有迷人線條。

炎夏將至，趕緊將那些躲藏在厚重衣服底下的小贅肉們剷除吧！

Nike Training Club

不少人應該都知道 NIKE 推出的「Nike Running Club」這個 APP，時常能在朋友圈的動態上看到的跑步路線圖就是來自它。

而另一款「Nike Training Club」則是著重在肌肉、線條的訓練，能根據使用者的性別調整運動目標，內容包含肌力、耐力、活動力和瑜伽，每項訓練 10 至 30 分鐘不等，有入門、中級、進階三個不同的強度，APP 內也提供真人教學影片，是個初學者也能輕鬆上手的運動 APP！

30天健身鍛煉挑戰

「30天健身鍛煉挑戰」是個主打在家就能養成使用者運動習慣的 APP，以 30 天為一個訓練循環，選擇好運動目標（減重、塑形、打造肌肉）後，再選擇腹部、臀部或全身部位以及適合自己的強度進行鍛鍊。

30 天中每一天的訓練內容會跟著使用者的訓練狀況循序漸進，不會因為同樣的訓練內容而感到疲乏，而且 APP 也會每天提醒你記得運動呢！

個人運動計畫 Runtastic Results

「個人運動計畫」是由 Adidas 收購的 Runtastic 健身平台所推出，主打隨時隨地都可以運動，只要你有足夠的訓練空間就能開始「徒手健身」，不需要依靠外力，利用自身體重進行鍛鍊。

先在 APP 內制定好「個人健身規劃」，選擇訓練時長（ 最短7 分鐘、最長 45 分鐘）、訓練部位後，APP 就會編排出從暖身到收操的一整套訓練菜單搭配真人教學影片，就算是新手也不用擔心，而且可以自由調整訓練時間的功能，讓使用者能更加彈性地將運動時間融入日常生活中！

除了「個人運動計畫」外，Runtastic 系列也有針對不同運動與部位所設計的 APP，「Runtastic 美腿教練」主打能夠緊實雙腿、雕塑腿部線條的訓練；「Runtastic 美臀教練」主攻雕塑臀型與緊實核心肌群的訓練；另外也有針對跑步、公路車等運動的訓練 APP。

然而除了運動訓練的 APP，Runtastic 也推出能紀錄飲食、計算卡路里的「Runtastic Balance」APP，讓使用者除了運動外，也在飲食方面著手，朝著更健康、更有線條的體態邁進！

Dappei 結語：

以上幾款都是介面簡單、容易上手的 APP，只要找到適合自己訓練模式的運動 APP，在家動起來也不是難事吧！而且搭編實際使用過後，不論是爆汗量還是成效都相當有感，但最重要的還是自己的意志力呀！（夏天要到了）（握拳）

文字編輯：Julie L.

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