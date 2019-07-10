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金馬影展攜手寶格麗辦講座　37場電影大秀半世紀經典珠寶

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記者鮑璿安／台北報導

台北金馬影展自去年暑假推出「柏格曼百年紀念影展」就大受好評，因此在今年七、八月又加開了「金馬經典影展：義大利電影課」，除了重現37部義大利影史經典之外，還與義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）攜手舉辦8場電影講座，與觀眾一起典藏最美回憶。

▲寶格麗。（圖／寶格麗提供）

▲《義大利式結婚》中影后蘇菲亞羅蘭佩戴寶格麗項鍊出鏡。（圖／寶格麗提供，以下同）

寶格麗和電影史的淵源早在1964年《義大利式結婚》（Matrimonio all’italiana）就寫下，義大利影后蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）胸前的項鍊、《貴婦怨》（The Visit）中瑞典影后英格麗褒曼（Ingrid Bergman）佩戴的Tremblant花卉鑽石胸針，都足以證明寶格麗珠寶在每個年代都彰顯不凡的女性魅力。

▲寶格麗。（圖／寶格麗提供）

▲寶格麗。（圖／寶格麗提供）

▲《貴婦怨》影后英格麗褒曼佩戴典藏系列鉑金鑽石項鍊成為經典畫面。

此次寶格麗與金馬攜手合作，於「金馬經典影展：義大利電影課」隆重獻上八場電影講座，經典重現羅貝托羅塞里尼（Roberto Rossellini）、米開朗基羅安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）與費德里柯費里尼（Federico Fellini）等大師的作品。

在此次影展播映的37部義大利經典作品中，也能見證到寶格麗超過半世紀的璀璨身影。瑞典女演員安妮塔艾格寶除了在電影《生活的甜蜜》中佩戴寶格麗珠寶外，離開電影後的日常，也選擇了典藏系列藍寶與鑽石胸針及耳環，是品牌的巨星愛好者。

▲寶格麗。（圖／寶格麗提供）

▲寶格麗。（圖／寶格麗提供）

▲瑞典女演員安妮塔艾格寶佩戴典藏系列藍寶與鑽石胸針及耳環。

除此之外「金馬經典影展：義大利電影課」也邀請了多位影視名人，包括金馬影展執行長聞天祥、知名樂評人焦元溥、電影學者黃建業，以及藍祖蔚、塗翔文、鄭秉泓等資深影評人，一同引領觀眾進入絕妙的義大利電影世界。另外，觀影還可獲得限量版電影明信片套組，將美好的觀影體驗一併收藏。

▲寶格麗。（圖／寶格麗提供）

▲觀影觀眾可獲得寶格麗限量特製電影明信片套組。

金馬經典影展X BVLGARI義大利經典電影講座資訊：

時間：7／20（六）至7／21（日）

地點：誠品信義店6樓視聽室（台北市松高路11號）

參加方式：7／10（三）中午12：00起開始報名，名額有限額滿為止。

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關鍵字：

寶格麗, 金馬, 影展, 電影, 珠寶, BVLGARI, 金馬獎
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