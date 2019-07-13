編輯／Ping 圖／翻攝自IG@nanananaofficial

炎熱的夏天來臨，除了服裝要換季，就連包包也要換新才行。還記得去年超夯的PVC包嗎？在今年夏天強勢回歸，如果你也正好喜歡，那就一定不能錯過來自日本的潮牌「NaNa-NaNa」！

在 Instagram 查看這則貼文 nana-nana（@nanananaofficial）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 4 日 上午 4:07 張貼

近期在IG上最火紅的PVC包絕對非日本潮牌NaNa-NaNa莫屬，簡約的設計，去年就已經受到不少歐美網紅與明星的青睞。相較於去年各大精品所推的透明包，例如香奈兒與Valentino，NaNa-NaNa PVC包的設計獨特，包面上A4、A5的尺寸標誌，以及如霓虹燈般的透明螢光包，都是它最大的特點，而就價格而言也更平易近人許多。

▲A4包 ¥12,960（約NT$3,706）、A5包 ¥7,560（約NT$2,162）、B6包 ¥8,424（約NT$2,409）。（圖／翻攝自IG@nanananaofficial）

▲還有推出後背包¥21,600（約NT$6,177）與BODY BAG¥25,920（約NT$7,412）。（圖／翻攝自IG@nanananaofficial）

PVC包之所以如此受到大家的愛戴，除了非常百搭的特性外，不論什麼風格都可以輕鬆駕馭，還能為穿搭注入高級的質感，也因為透視感，所以在裡面放的小包與皮夾也非常重要，不僅能替整體造型加分，也能不經意的展現自己的品味。

在 Instagram 查看這則貼文 nana-nana（@nanananaofficial）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 6 日 上午 4:58 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Georgia De Stefano（@georgiadeste）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 9 日 上午 12:42 張貼

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