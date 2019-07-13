fb ig video ETtoday search mobile

PVC今夏再度回歸！日本潮牌NaNa-NaNa透明包　價格超好入手

> >

編輯／Ping　圖／翻攝自IG@nanananaofficial

炎熱的夏天來臨，除了服裝要換季，就連包包也要換新才行。還記得去年超夯的PVC包嗎？在今年夏天強勢回歸，如果你也正好喜歡，那就一定不能錯過來自日本的潮牌「NaNa-NaNa」！

近期在IG上最火紅的PVC包絕對非日本潮牌NaNa-NaNa莫屬，簡約的設計，去年就已經受到不少歐美網紅與明星的青睞。相較於去年各大精品所推的透明包，例如香奈兒與Valentino，NaNa-NaNa PVC包的設計獨特，包面上A4、A5的尺寸標誌，以及如霓虹燈般的透明螢光包，都是它最大的特點，而就價格而言也更平易近人許多。

▲pvc包。（圖／翻攝自IG@nanananaofficial）

▲A4包 ¥12,960（約NT$3,706）、A5包 ¥7,560（約NT$2,162）、B6包 ¥8,424（約NT$2,409）。（圖／翻攝自IG@nanananaofficial）

▲pvc包。（圖／翻攝自IG@nanananaofficial）

▲還有推出後背包¥21,600（約NT$6,177）與BODY BAG¥25,920（約NT$7,412）。（圖／翻攝自IG@nanananaofficial）

PVC包之所以如此受到大家的愛戴，除了非常百搭的特性外，不論什麼風格都可以輕鬆駕馭，還能為穿搭注入高級的質感，也因為透視感，所以在裡面放的小包與皮夾也非常重要，不僅能替整體造型加分，也能不經意的展現自己的品味。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

包款, 流行, 潮流, 包包, 夏季, 夏天, 日本, 潮牌
fashion.net

熱門文章

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！獻300萬元「鑽石之王」

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

肯爺350雙Yeezy鞋款一字排開　畫面驚人

巨蟹李榮浩X雙子楊丞琳＝嫁給愛情

衝東區老洋房看「彩色珊瑚」超療癒

楊丞琳嬰兒肌膚超水嫩　6招養成逆齡童顏

七龍珠Ｘ法國公雞　悟空、神龍一次滿足

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

黑Ｘ白超時髦！　抓住香奈兒秋妝5重點

梵克雅寶把羅密歐與茱麗葉變珠寶　連約會陽台都超華麗

ET Fashion

推薦閱讀

曖昧高手5大星座　天秤充滿矛盾、水瓶其實太自私

凱特王妃愛鞋再+1　草編涼鞋價格不到4000元，連梅根也入手

韓網討論度超高的髮色TOP 7　泫雅這款最顯白、秀智楓糖茶色不挑人

楊晴路跑12公里後無力折返　脫衣只穿「運動Bra」半路攔車自救 洗後緊繃是大忌！皮膚科醫師「一招」判定洗臉是否正確 安潔莉娜裘莉離婚後現身巴黎街頭！百萬珠寶加持輸給「胸前兩點」 別亂跟流行！不適合談姐弟戀的3個星座男　天秤竟是隱性大男人 Dappei／裙子OUT！今夏就走男孩風，當個「褲」女孩 UNIQLO、GU九月換環保購物袋！宣布年底前減85%一次性塑料 專家分析3種情緒暴力要小心！「能量吸血鬼」瘋狂抱怨沒停過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面