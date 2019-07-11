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安潔莉娜裘莉離婚後現身巴黎街頭！百萬珠寶加持輸給「胸前兩點」

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▲裘莉。（圖／品牌提供、劇照）

▲女神安潔莉娜裘莉正式恢復單身 。（圖／品牌提供、劇照）

記者鮑璿安／台北報導

43歲的女神安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和 男星布萊德彼特（Brad Pitt）宣佈離婚之後，正式恢復單身生活。近日也被捕捉到現身巴黎街頭的模樣，巨星魅力絲毫不受感情影響，佩戴著LOUIS VUITTON（LV，路易威登）的耀眼珠寶，卻還是被胸前兩顆搶走焦點。

▲裘莉 。（圖／品牌提供、劇照）

安潔莉娜裘莉被捕捉到巴黎度假身影 。（圖／路易威登品牌提供）

安潔莉娜裘莉在今年4月結束長達3年的離婚官司，一舉一動都受到外界矚目。近日正在巴黎度假的她，被拍到在路上逛街的悠閒模樣，顯然不受離婚事件影響。安潔莉娜裘莉穿著一身純白色百褶洋裝，宛如女神降臨一般，豎起棕色腰帶，襯托出優美的身材比例。氣質中長髮微微內捲，實在看不出已經年過40歲。

▲裘莉 。（圖／品牌提供、劇照）

▲裘莉 。（圖／品牌提供、劇照）

▲安潔莉娜裘莉佩戴路易威登珠寶，戒指（上）NT$319,000，耳環（下）NT$760,000。（圖／路易威登品牌提供）

然而最耀眼的莫過於手上的路易威登B BlossomB. Blossom高級珠寶，黃K金及白K金搭配璀璨鑽石鑲嵌其中，再配上同品牌的Paris Texas墨鏡，巨星風采實在難以抵擋。不過更搶戲的莫過於胸前的兩點，崇尚女權主義的安潔莉娜裘莉，以實際行動支持女性應該以最舒適的穿著外出，不需要受到任何服飾和刻板印象的限制，也讓網友們拍手叫好。

▲裘莉 。（圖／品牌提供、劇照）

▲珠寶。（圖／品牌提供）

▲珠寶。（圖／品牌提供）

▲安潔莉娜裘莉３月出席聯合國會議，耳環（上） NT $173,000，項鍊（下）NT$NT $92,000。（圖／卡地亞品牌提供）

一向熱心公共事務的安潔莉娜裘莉，也在今年3月出席紐約聯合國總部會議，上身穿著簡約的白色襯衫，佩戴卡地亞Cactus de Cartier系列項鍊以及耳環，簡單的垂墜造型，將女神氣質發揮的淋漓盡致。

作為聯合國親善大使的安潔莉娜裘莉，也在會上發表談話，希望維護世界各地衝突地區婦女和女孩的權利，讓人被她的智慧及魅力深深吸引。

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關鍵字：

安潔莉娜裘莉, Angelina Jolie, 布萊德彼特, Brad Pitt, 離婚, 巴黎, 珠寶, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 卡地亞, Cartier
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