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楊丞琳穿搭心法有秘密　162秒變180名模級長腿

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▲▼ 。（圖／翻攝楊丞琳iG）

▲楊丞琳近年時尚品味越來越好，混搭功力也越練越嫻熟，運用高單價與平價品牌搭出青春洋溢的風格。（圖／翻攝楊丞琳iG）

記者張妤瑄／台北報導

楊丞琳、李榮浩遠距離戀愛長跑4年，終於在今（7／11）李榮浩生日當天修成正果，楊丞琳把自己當成禮物送給他。35歲的楊丞琳出道多年，始終保持著過去「可愛教主」的青春氣息，穿搭也一直保持著少女感，近年時尚感修煉的高深，高平價單品混搭玩得極好，總能穿出兼具嫩味與質感的時尚氣息。

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▲楊丞琳穿Pazzo白色T-Shirt與白鞋，搭配Meier Q.牛仔褲與紀梵希（GIVENCHY）黃色小包。（圖／翻攝楊丞琳iG）

身高162公分的楊丞琳，更是嬌小女孩的穿搭範本，因為她時不時都能穿出激似身高180公分的感覺，觀察她的穿搭除了愛穿連身褲、連身裙，抓出好比例之外，拍照技巧也功不可沒，靠著「閨蜜神攝手」張棋惠操刀，蹲低仰角拍攝，總能拍出驚為天人的效果。

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▲張棋惠是楊丞琳的「閨蜜神攝手」，總能把楊丞琳從162公分拍成180公分。（圖／翻攝張棋惠iG）

從穿搭面來看，楊丞琳工作時常穿連身造型，且靠一個秘密法則就能打造名模級長腿，那就是必穿「高腰線」款，藉此將腿部線條拉長，這點從她近期穿的格紋不對稱洋裝與白色不對稱連身褲等，都有跡可循。在私服穿搭上，若非連身款，她也會將腰線往上提，打造3：7的修長比例，拍出來自然有大長腿效果。

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▲楊丞琳工作中常穿連身造型，「高腰線」是保持大長腿的關鍵祕密。（圖／翻攝楊丞琳iG）

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▲楊丞琳私服穿搭風格多元，不管是連身造型或是兩件式穿著，也用短版上衣塑造好比例。（圖／翻攝楊丞琳iG）

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楊丞琳與張棋惠都從4 in Love女團出道，至今仍保有好感情還常一起運動，如一起約跳Zumba舞等。熱愛運動的楊丞琳，身材也是越練越好，不止平坦腹肌沒話說，背肌也是非常漂亮，先前曬出噴汗素顏照外，也不忘讓大家看看驕傲的美背線條。

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▲楊丞琳、黃小柔、張棋惠都從女團4 in Love出道，感情超好，而楊丞琳與張棋惠也常相約運動。（圖／翻攝楊丞琳iG）

關鍵字：

楊丞琳, 李榮浩, 求婚, 時尚穿搭
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