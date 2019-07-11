fb ig video ETtoday search mobile

周末衝東區老洋房看「彩色珊瑚」！　超療癒美景

> >

▲初衣食午與葡萄牙編織藝術家的海底之旅。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台北東區就能「看珊瑚」！聽起來不可思議的想法，卻限時在東區複合式精品店onefifteen初衣食午登場，位在大安路上的老洋房，總是吸引無數過路人的目光，就算不太熟悉初衣食午，你也可能曾不經意走過。近日初衣食午與葡萄牙編織藝術家Vanessa Barragão合作，帶來一系列海洋編織藝術品，畫面療癒之外，背後的創作由來也特別溫暖。

▲海洋編織。（圖／品牌提供）

▲海洋編織。（圖／品牌提供）

▲Vanessa通過雙手剪裁打造獨一無二創作品。（圖／品牌提供）

藝術家Vanessa Barragão從小在海邊長大，對海底世界的樣貌有著特殊情感，然而現代人缺乏環保觀念正摧殘著美麗的家園。這也是此次海洋編織藝術的創作靈感來源，當我們看到她坐在藝術品前認真剪裁的身影，輕輕剪裁布料，瞬間賦予了材料生命力，好像來到了屬於她的海底空間，希望透過作品喚醒大家對海洋生態的重視。

Vanessa擅長運用再生原料及環保素材詮釋出獨一無二的華麗掛毯，工廠廢棄的紗線，經過她的巧手可以幻化成美麗的海底世界。從她的作品中可以看到以地毯繡、手簇、鉤針編織、流蘇花邊等傳統手工藝技法。

▲編織藝術 。（圖／品牌提供）

▲海洋編織。（圖／品牌提供）

▲編織藝術 。（圖／品牌提供）

▲活珊瑚（Living Coral）專屬台灣設計。（圖／品牌提供）

談到創作與環保的關聯，Vanessa表示，「現在的快時尚是缺少溫度的，只有用傳統的方式，才能做出更有溫度且細膩的作品。」

所以Vanessa開始自己生產原料，盡可能地實踐環保概念。此次作品中的活珊瑚（Living Coral）就是為了台灣的展出所設計的，Vanessa也將她對初衣食午的視覺印象融入了此次創作，包括老洋房的自然光線感等，讓她選擇使用許多粉嫩的顏色以及大量的綠色來裝點藝術品，粉彩色系呈現柔嫩的海草、瑰麗的珊瑚礁，讓人看到的當下就感受到一絲絲的溫暖。

▲海洋編織。（圖／品牌提供）

▲海洋編織。（圖／品牌提供）

▲編織藝術 。（圖／品牌提供）

▲（依序為）珊瑚花園，新世界，滿月擁有特殊寓意。（圖／品牌提供）

我們在Vanessa的作品中，能看到許多獨特巧思，包括珊瑚花園（Coral Garden）的立體層次感、新世界（New World）宛如抽象的太平洋，下方綠色是巴西熱帶雨林，上方棕色地帶代表德州沙漠的乾旱感。另外滿月（Full Moon）則是使用回收羊毛、天絲製作，象徵寧靜沉靜的大海，和月亮一樣給予人們神秘力量。所以Vanessa作品的每個細節都是亮點，值得你回味許久。

▲編織藝術 。（圖／品牌提供）

▲迷你掛毯（NT$6,880）以及KRI掛毯（大NT$33,280 ／小NT$ 19,680）對外販售。（圖／品牌提供）

除展品之外，Vanessa也將作品縮小讓你帶回家收藏，「迷你掛毯」以及「KRI掛毯」還能客製化顏色，採用柔軟的羊毛素材，觸感和視覺一樣療癒，掛在家中就好像身處奇妙的海底世界，打造來自深海綺景的居家美學。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

初衣食午, onefifteen, 生態, 海底, 環保, 編織, 藝術, 忠孝復興, Vanessa Barragão, Vanessa Barragao
fashion.net

熱門文章

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！獻300萬元「鑽石之王」

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

肯爺350雙Yeezy鞋款一字排開　畫面驚人

巨蟹李榮浩X雙子楊丞琳＝嫁給愛情

衝東區老洋房看「彩色珊瑚」超療癒

楊丞琳嬰兒肌膚超水嫩　6招養成逆齡童顏

七龍珠Ｘ法國公雞　悟空、神龍一次滿足

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

黑Ｘ白超時髦！　抓住香奈兒秋妝5重點

梵克雅寶把羅密歐與茱麗葉變珠寶　連約會陽台都超華麗

ET Fashion

推薦閱讀

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

被分手後忍不住求和　但其實哭喊都沒用「我們早就不是我們了」

「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態

「名媛圈大S」夏黃廉盈比基尼超辣片　少女臉配川字肌不懼妊娠紋見客 歐陽妮妮吐槽娜娜臉大、娣娣脾氣差挨轟　她靠「釘子鞋」踢爆負面消息 韓星瘋「酪梨色」穿搭　Jennie炫腹出招跟上風潮 承諾不需永遠遵守，但要努力做到！　情人變心徵兆一句話就能看出　 HOT・Stuff／超奇葩單品！把「巨大月餅」背上街　啃過玉米當領結　 沒新鮮感就想閃電分手的3星座　雙子超怕千篇一律 12星座「七月運勢」　巨蟹、射手、魔羯、雙魚把握這二天好日子

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面