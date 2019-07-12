曖昧高手5大星座　天秤充滿矛盾、水瓶其實太自私

▲懂得享受曖昧，才是戀愛高段的資優生。（圖／愛奇藝台灣站）

編輯 / Amber

人家都說曖昧時候最美，在還沒有正式進入情侶關係時，曖昧可說是戀愛的高潮。但有些星座曖昧過了頭，讓人有點不知所以，他對你好但卻沒有像要更進一步，當你不想理他，他偏偏又靠近，在還沒被他搞瘋之前，你心裡應該先有個底。

雙魚座

雙魚喜歡活在自己幻想中，腦海中常浮現許多愛情片段，戀愛是一件很美好的事，他很會撩人，同時也很享受被撩，曖昧就像呼吸般自然，總之先別打破他的粉紅泡泡。

水瓶座

水瓶總愛跟著感覺走，說穿了他很像在和自己談戀愛，當自己感覺對了就會對你百般呵護，感覺淡了他又會想搞消失，他熱中乎近乎遠的關係，而他的對象比較倒楣，總被他的態度搞得心煩意亂。



天秤座

天秤喜歡在不熟的人面前，偽裝出自己美好的一面，常會吸引愛慕者追隨。矛盾的性格讓他總是卡在曖昧階段，不知道現在該進還是該退，因為有時候他自己都不知道自己在想什麼。

巨蟹座

談戀愛總容易深陷的巨蟹，其實根本不想搞曖昧，但因為缺乏安全感，讓他總在一段關係確定前，飄移不定。請給他足夠的安全感，他就能擺脫曖昧向你表達真心。

雙子座

雙子天生愛交朋友，總容易讓異性會錯意，他會交際、更擅長精準取悅你，也享受這種曖昧不清的感覺，友達以上戀人未滿的關係，會讓他覺得好新鮮。

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