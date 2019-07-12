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Lady Gaga個人彩妝品牌7／15上線！「從不覺得我漂亮，但化妝給我力量」

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@hauslabs、@ladygaga、@kyliecosmetics、@fentybeauty

籌備了許久，Lady Gaga的個人彩妝品牌「HAUS LABORATORIES」終於要正式上線啦！這兩天已陸續釋出了首支宣傳影片、產品消息，Lady Gaga要如何將本身百變、怪誕又美麗的風格融入彩妝中，令人期待！首波商品將會以眼、唇彩妝為主，美國時間7／15開賣，於官網www.hauslabs.com和亞馬遜平台獨家販售。

▲Lady Gaga 彩妝品牌。（圖／翻攝自Lady Gaga IG）

Lady Gaga日前在Instagram上發佈了一篇感人肺腑的文章，「年輕時我從來不覺得自己漂亮，但我發現了化妝的力量，使我有勇氣。」藉由她的坦誠，以及創辦品牌以來的心境，她希望能將這份力量帶給更多人。

▲Lady Gaga 彩妝品牌。（圖／翻攝自Lady Gaga IG）

在宣傳影片、形象照中可以發現，Lady Gaga所找的模特兒們，從性別、膚色、長相都是大不相同，每個人都具備強烈的個人特色，展現多元的美感。

▲Lady Gaga 彩妝品牌。（圖／翻攝自Lady Gaga IG）

此次推出的商品包括液態眼影、霧面唇筆以及光澤感十分強烈的唇蜜，眼影中加入了無數細小的亮粉，上眼閃耀奪目，顯色度上看來十分飽和，或許選色方面與其他主流歐美彩妝品牌相差甚遠，但是卻非常具有Lady Gaga的風格。

▲Lady Gaga 彩妝品牌。（圖／翻攝自Lady Gaga IG）

▲Lady Gaga 彩妝品牌。（圖／翻攝自Lady Gaga IG）

據外媒此次產品線將來還會推出底妝、修容打亮、腮紅、眉部、唇彩等產品，價格約落在台幣一千多元左右，與其他知名女星所創辦的品牌差不多，像是Kylie Jenner 的Kylie Cosmetics 還有Rihana的FENTY BEAUTY，不過以Lady Gaga平時亮相的妝容以及她古靈精怪的個性，相信HAUS LABORATORIES能創造出化妝品的新高度。

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關鍵字：

Ladygaga, gaga, 彩妝, HAUS LABORATORIES, hauslabs
fashion.net

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