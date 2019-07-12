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跟男神戴同款！王嘉爾聯名Ray-Ban開賣　藏親筆簽名帥翻

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編輯／Ann 圖／品牌提供

南韓男團GOT7 成員王嘉爾帥氣外型和備受肯定的創作實力，受到不少粉絲的愛戴。知名眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）不僅找他擔任全球代言人，也在本月推出王嘉爾聯名鏡款「TEAM WANG X RAY-BAN」，勢必引起粉絲搶購。

王嘉爾可以說是行程滿檔，近期不僅擔任選秀節目《聲林之王2》飛行導師，也推出了個人與雷朋的聯名墨鏡，從成功的劍擊運動員到人氣歌手，王嘉爾用他的堅持與自信完美詮釋了男神魅力。

▲雷朋。（圖／品牌提供）

▲雷朋。（圖／品牌提供）

▲王嘉爾擔任雷朋全球代言人。（圖／品牌提供）

本次聯名款「TEAM WANG X RAY-BAN」共推出兩系列各3色的太陽眼鏡與光學眼鏡，除了鏡腳印有王嘉爾親筆簽名之外，鏡盒上也擁有細緻迷人的TEAM WANG X RAY-BAN標誌。同時選擇了雷朋最經典的Aviator飛行員系列，也是湯姆克魯斯於電影當中所配戴的著名鏡款。

▲雷朋。（圖／品牌提供）

▲雷朋。（圖／品牌提供）

▲雷朋。（圖／品牌提供）

▲王嘉爾聯名雷朋飛行員系列，NT$7,400／NT$6,950。（圖／品牌提供）

本次新款最亮眼的莫過於復古造型的金屬線條雙樑框形，搭配漸層淺棕、淺藍與淺紫紅色鏡片，創造衝突的時尚感，而男神王嘉爾佩戴的模樣更是令人沉迷。

▲雷朋。（圖／品牌提供）

▲雷朋。（圖／品牌提供）

▲王嘉爾聯名雷朋I Shape系列，NT$6,100。（圖／品牌提供）

此次聯名款光學眼鏡則是以I Shape系列配上銀灰、金色與光澤黑三色金屬方框，簡單俐落的設計不僅修飾臉型，更能突顯獨特個性。目前台灣各大門市都已經公開販售，請感興趣的粉絲們好好將王嘉爾同款帶回家珍藏。

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關鍵字：

王嘉爾, 韓星, 男神, 墨鏡, 雷朋, 眼鏡, GOT7 , Ray-Ban
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