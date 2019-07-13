專家分析3種情緒暴力要小心！「能量吸血鬼」瘋狂抱怨沒停過

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash、商周出版提供

「你不答應，我們就分手！」、「我需要你時，你永遠都不在！」事實就是只要有人的地方就會發生情緒暴力，然而我們該怎麼做才能不再被傷害？哪些又是情緒暴力的導火線？《情緒暴力》一書作者就揭秘了以下三點。

忽視與不理睬

情緒暴力可能以許多不同形式發生。有時它可能以忽視、排擠或視若無睹的方式表現出來，或也可能是公開的拒絕與敵意。人類不只是哺乳類動物，更因為是彼此間有合作能力的智人（Homo sapiens），而不同於其他物種得以繼續進步。與他人有所連結、彼此互動，並能與人產生共鳴是保持健康的要件。目前已經有許多研究證實，孤獨感幾乎可以讓所有人生病。沒有受到關注與沒得到回應是一種特別令人心痛的經驗。

「你應該知道，我為什麼會不高興。」

「你應該知道，我為什麼會不高興。」聽到這句話的當下，可能會覺得一切都很正常，其實說出這句話的人，本身的用意就是要讓接收者感覺自己做錯了，並且感到良心不安。接收者起初會因為自己不夠關心對方心而感到慚愧。作為懲罰，還要接收者去猜測說話者不高興的原因。這是一場早就打好算盤的情緒勒索，因為打從一開始就已經預設好誰是做錯事的人。

如影隨形的「能量吸血鬼」

「能量吸血鬼」指的是沒有徵得同意的情況下，就對說話的對象瘋狂傾訴起來，然後表示終於找到機會可以好好地與對方說說話。但其實他們只是要你不斷想到他們、關心他們，並且能隨時聽他們訴說遇到的問題。這類索求不外乎：「如果是你的話，你會怎麼做？」、「我到底該怎麼做決定？」事實上，一旦你給予回應，雖然短暫的幫助到對方，但卻是給予「能量吸血鬼」下一次騷擾你的機會，請注意他們永遠吸不飽。

★書名：情緒暴力

★作者：威爾納．巴滕斯

★出版社：商周出版

★出版日期：2019年7月9日

★建議售價：新台幣360元

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