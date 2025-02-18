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星巴克ＸHello Kitty聯名再回歸！2／19開賣粉粉準備衝啦

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記者蔡惠如／綜合報導

星巴克去年9月因應Hello Kitty誕生50周年，推出限定聯名商品，在今年春天準備正式回歸，包括多款TOGO冷水杯、不銹鋼杯、造型馬克杯等，連之前讓許多Kitty迷搶入手的杯緣子也再次登場，預計2／19正式開賣，各位粉粉們預備備來掃貨啦！

▲星巴克ＸHello Kitty聯名登場。（圖／品牌提供）

▲星巴克ＸHello Kitty聯名再度登場。（圖／品牌提供）

本次回歸以「FUN IS BACK」為主題，讓消費者能用療癒的心情回歸春天，使用Hello Kitty的紅色、粉色、蝴蝶結等元素，搭配星巴克綠，吸睛度超加分，設計上以Hello Kitty戴著紅色蝴蝶結、穿著星巴克綠色圍裙的形象為主，搭配她的朋友Tiny Chum，營造出歡樂慶祝的氛圍，滿滿的居家風，其造型馬克杯都是熱門單品，想入手動作要快。

▲星巴克ＸHello Kitty聯名登場。（圖／品牌提供）

而Hello Kitty杯緣子盲盒也重新登場，共有4款造型，這些杯緣子不僅可愛，還能為日常飲品增添趣味。從2／18起單筆消費滿1,350元就可免費獲得；消費滿250元，也能以280元加購價購買杯緣子盲盒。

▲casetify手機殼。（圖／品牌提供）

CASETiFY近期推出以經典動畫《湯姆貓與傑利鼠》為主題的聯名系列，共同歡慶這對歡喜冤家 85 年間的經典趣味追逐，全系列以創意玩味風格設計，注入角色的調皮個性及歡笑日常，讓粉絲透過周邊配件感受湯姆貓與傑利鼠的可愛獨特魅力。

▲casetify手機殼。（圖／品牌提供）

該系列融合經典動畫中的鮮豔色彩和獨特圖案及元素，濃濃起司味的獨家設計，在日常間感受湯姆貓與傑利鼠的調皮陪伴。「湯姆貓與傑利鼠貼紙手機殼」捕捉了他們各種搞笑冒險的經典滑稽瞬間，可在手機殼上發現不同形狀的湯姆貓與傑利鼠，懷舊感十足，目前已在台灣限量開賣。

▲casetify手機殼。（圖／品牌提供）

關鍵字：

星巴克, HelloKitty, CASETiFY, 聯名, 迪士尼

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