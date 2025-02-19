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Coach超燒白鞋「小黃吊飾」、鞋底藏曼哈頓地圖！LACOSTE鱷魚運動鞋潮翻

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記者鮑璿安／台北報導

在Lyst 2024 Q4驚喜成為全球第五大最熱門品牌的Coach，緊緊抓住Z世代目光，這次全新推出Soho 休閒鞋，也被視為超燒話題單品，個性的小白鞋巧妙點綴紐約標誌性黃色計程車配件掛飾，鞋底更藏有曼哈頓地圖，細節讓人愛不釋「腳」。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Soho 休閒鞋首次誕生於2025春季時裝秀 。（圖／品牌提供）

Soho 休閒鞋首次誕生於2025春季時裝秀，從1980 年代末至 1990 年代初的多功能訓練運動鞋汲取靈感，將復古內涵重新詮釋，籃球鞋的經典廓形搭配上Coach標誌性C Logo點綴在側面， 細緻縫線細節、尼龍鞋舌盡顯率性特點。為了向Coach 的家鄉紐約市致敬，Soho休閒鞋的鞋底紋路巧妙融入曼哈頓地圖，並以 Coach logo標記位在哈德遜廣場的品牌總部。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

相信大家也發現鞋帶上的亮點，不光包款能有掛飾，此次鞋履配件描繪出經典紐約城市與90 年代風格的意象，包括計程車、骰子和其他異想天開的詼諧設計，讓穿戴者可以自由妝點出個人風格。這次也帶來男女皆宜的配色黑色、亮白、藍色、奶油色及拼接款等，呈現百搭氣息。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲LACOSTE發表全新L003 NEO SHOT系列運動鞋。（圖／品牌提供）

時尚與運動密切結合，LACOSTE也發表全新L003 NEO SHOT系列運動鞋，採用透氣輕盈網眼鞋面，搭配麂皮絨、出色的PU皮革和合成材質，以及TPU鱷魚標識，橡膠外大底提供出色抓地力，鞋跟處的裝飾性拉環也呼應L003系列的標誌性設計，主打配色為熾熱綠、優雅灰和經典白。

關鍵字：

運動鞋, Coach, LACOSTE, 新款

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